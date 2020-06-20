«Малышева нарядилась греческой богиней, а Михалкова открыла грудь»: странный выбор нарядов звезд на летние эфиры

Всю минувшую неделю звезды принимали участие в записи концертов, телепередач, куда наряжались в обновки из летних коллекций. Мы присмотрелись и приценились к модному пополнению в гардеробе артистов.

Юлия Барановская вручала премию врачам «Призвание» (эфир на Первом канале 21 июня) в элегантном платье от дизайнера с мировым именем Тони Матичевски. Барановская любит наряды с изюминкой, и в этот раз Юля не подвела – грудь, колени прикрыты, но плечи элегантно обнажены. Фишка этого наряда – в блестящей вставке сбоку. Именно такие «шоколадные обертки» в наряды добавляют модные дома в этом сезоне. В бутиках Москвы это платье можно приобрести за 150 тысяч рублей.

Юлия БарановскаяФото: Instagram.com

Елена Малышева для премии «Призвание» шила платье на заказ. Модный белый цвет и креативные воланы сделали наряд достойным красной дорожки какого-нибудь международного фестиваля. Заметьте воланы в любом исполнение теперь в тренде. Елена Васильевна рассказывает: «Примерки были каждый день. Каждый день я худела! Каждый день переделки. Мой результат 3 кг 100 г за 10 дней. После прибавки в весе на карантине надо было похудеть обязательно. Хочу сказать огромное спасибо людям, которые это платье сшили. Я была счастлива, услышав похвалу от Александра Васильева». Историк моды и правда не сдержался от комплимента, мы слышали: «Как греческая богиня! Мне нравится в этом наряде все!»

Елена МалышеваФото: Instagram.com

Анна Седокова не всегда носит мини: модная деталь этого желтого сарафана – пояс-чокер. Цветочный принт тоже в моде этим летом. Цена платья – 15 тысяч рублей. Но Анне оно досталось совершенно бесплатно, так как эта обновка от ее собственного бренда одежды.

Анна СедоковаФото: Instagram.com

Юлия Михалкова теперь москвичка, поэтому летнюю обновку заказала в столичном ателье дизайнера Кати Коноваловой. Это красное платье стоит 17 тысяч рублей. Что здесь модного кроме цвета и «фонариков» на рукавах – сложно сказать. Но этот вырез и силуэт выгодно подчеркнули пышную грудь и осиную талию Михалковой. Экс-звезда «Уральских пельменей» теперь ведет детский КВН.

Юлия МихалковаФото: Instagram.com

За 15 тысяч рублей можно купить сарафанчик, как у Кети Топурии. Из модного здесь – декольте, шнуровка и цветочный принт. Полина Гагарина уже положила глаз на эту обновку из коллекции бренда Топурии. Этим летом светских тусовок не намечается, так что неловкой ситуации, когда две звезды пришли в одинаковых платьях не случится. Но а больше одного сезона такие недорогие вещи наши артисты, как правило, не носят.