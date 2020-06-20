Экс-депутат в Астрахани замуровала в бетон 12-летнего сына и выкладывала с ним трогательные видео

В Астрахани следователи продолжают разбираться в чудовищной истории убийства матерью родного сына. Накануне тело 12-летнего Саши нашли забетонированным в подвале дома его старшего брата – 36 летнего Дениса.

Оказалось, что жестокая расправа – дело рук родной матери подростка, бывшей народной избранницы Галины Морозовой. 4 марта Саша отпросился погулять, но вечером домой не пришел. Мать ждала его всю ночь, а утром, года загулявшийся с друзьями подросток наконец явился домой, Галина не ограничилась словесным нагоняем. Женщина, привыкшая к решительным действиям, схватила тяжелую гантелю и ударила парня по голове.

Затем, видимо, поняв, что натворила, женщина решила скрыть убийство. Кто и как помогал ей опускать тело младшего сына в подвал и заливать его бетоном, сейчас выясняют следователи. На следующий же день после убийства женщина с супругом пошли в полицию и написали заявление, мол Саша пропал.

"ЧТОБЫ ДРУГИЕ ДЕТИ НЕ ПОВТОРЯЛИ ОШИБОК МОЕГО МЛАДШЕГО СЫНА"

Спустя полтора месяца после убийства, аккурат в день рождения старшего сына Дениса, в доме которого позднее нашли замурованное Саша, мамаша – депутат выложила на своей страничке в «Вконтакте» трогательный видеоролик, составленный из фрагментов домашнего видео, на котором убитый ею сын играет на фортепиано, веселится и дурачится с родными. К ролику женщина прикрепила описание своих переживаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786044" frameborder="0"></iframe> Экс-депутат, убившая 12-летнего сына, выложила трогательное видео с ним.

- Исчезновение ребёнка - это большая трагедия в семье... Бесконечные дни ожидания и надежды - терзали мою душу и забирали жизнь. Сердечные приступы, аритмия, бессонница, невроз. Казалось стою за последней чертой. Дети и внуки буквально вырвали меня из омута переживаний, - откровенничает детоубийца.

Далее женщина похоже, пытается даже из такой кошмарной ситуации вынести некую политическую выгоду, обличая устоявшиеся в обществе нормы:

- Как бы мать не растила своего дитя в любви и заботе, социальный социум, который мы получили в результате «реформы» образования и капиталистического уклада, может поглотить любого ребёнка в считанные месяцы, - перекладывает женщина ответственность.

-Моя ситуация заставила меня задуматься, что я могу сделать, чтобы другие дети не повторяли ошибки моего младшего сына. Как я могу оградить другие семьи от такого же горя, как моё? Поэтому не могу сидеть сложа руки, не могу спокойно смотреть на разрушение лучших человеческих качеств, которые мы получили во времена Советского Союза. Именно поэтому, вступила в движение «За Новый социализм».

Далее женщина как ни в чем не бывало перечисляет какими преимуществами, по ее мнению, обладает это политическое движение. А завершает Галина Морозова свой пост словами благодарности к старшему сыну.

- Ровно 36 лет назад, я родила своего первого из четырёх детей. В день Святого Воскресенья, на ПАСХУ, пришёл мой первый сынок Денис. Я очень рада, что сегодня он рядом со мной! Галина Морозова вышла из областного совета и членов партии «Справедливая Россия» в апреле 2020 года. Она также была членом экспертного Совета по разработке программ социально - экономического развития АО при Губернаторе Астраханской области, членом комиссии по реализации проекта «Комфортная городская среда», членом лицензионной комиссии АО по управлению многоквартирными домами(УК).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786043" frameborder="0"></iframe> В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать.

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