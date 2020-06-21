Солнечное затмение 21 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Редкое кольцевое солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, пройдет 21 июня текущего года. Небесное явление будет видно с территории России только в формате частных фаз. Сайт kp.ru проведет онлайн-трансляцию солнечного затмения, которое в этом году совпадает со днем летнего солнцестояния.

Начнется затмение примерно в 07:48 по московскому времени в Африке, а самая больная фаза будет наблюдаться в Гималаях – она продлится почти 40 секунд. Астрономы уверяют, что такое уникальное кольцевое солнечное затмение случается примерно 14 раз за столетие, в следующий раз жители планеты смогут наблюдать его в 2039 году.

Перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах. Россияне смогут увидеть неполные фазы затмения. Возможность разглядеть явление также будет зависеть от количества облаков и географического положения.

Самая большая фаза солнечного затмения 21 июня, которую будет видно из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией, сообщает ТАСС.

В воскресенье, 21 июня, также произойдет летнее солнцестояние: Солнце достигнет самого удаленного положения от небесного экватора. В Северном полушарии планеты в этот день наступит астрономическое лето, а людей оживает самые длинный световой день и самая короткая ночь в текущем году.