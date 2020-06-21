2020-06-20T17:38:23+03:00
Наука

Солнечное затмение 21 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Уникальное небесное явление происходит примерно 14 раз за столетие. Трансляцию солнечного затмения 21 июня 2020 года покажет сайт kp.ru
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Солнечное затмение 21 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляцияСолнечное затмение 21 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляцияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Редкое кольцевое солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, пройдет 21 июня текущего года. Небесное явление будет видно с территории России только в формате частных фаз. Сайт kp.ru проведет онлайн-трансляцию солнечного затмения, которое в этом году совпадает со днем летнего солнцестояния.

Начнется затмение примерно в 07:48 по московскому времени в Африке, а самая больная фаза будет наблюдаться в Гималаях – она продлится почти 40 секунд. Астрономы уверяют, что такое уникальное кольцевое солнечное затмение случается примерно 14 раз за столетие, в следующий раз жители планеты смогут наблюдать его в 2039 году.

Перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах. Россияне смогут увидеть неполные фазы затмения. Возможность разглядеть явление также будет зависеть от количества облаков и географического положения.

Самая большая фаза солнечного затмения 21 июня, которую будет видно из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией, сообщает ТАСС.

В воскресенье, 21 июня, также произойдет летнее солнцестояние: Солнце достигнет самого удаленного положения от небесного экватора. В Северном полушарии планеты в этот день наступит астрономическое лето, а людей оживает самые длинный световой день и самая короткая ночь в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Коронавирус позволил россиянам индивидуально перейти на летнее время
Благодаря переходу на удаленку у миллионов людей появилась возможность самим выбирать удобный для себя режим: теперь не так важно, чтобы рабочий день и светлое время суток совпадали максимально
Они точно что-то знали: В 1960 году «Комсомольская правда» предсказала, каким будет мир в 21-м веке
Шестьдесят лет назад журналисты «КП» сделали шутливый спецвыпуск с предсказаниями о жизни в наши дни. Прочитав их сейчас, становится не до смеха - слишком многое угадано точно...
Новости 24