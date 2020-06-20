Звездные медики "Склифа" вернулись на съемки после карантина

С 3 июня в Московской области ослабили режим самоизоляции. Повезло и киноделам — им разрешили возобновить или начать работу над проектами, съемочная группа которых не превышает полусотни человек. Согласованием разрешений занимается Кинокомисся Московской области. «КП» рассказывает, кто больше всех соскучился по работе и первым получил допуск к съемкам.

«Фитнес»

kurtsyn_roman Мы в деле #фитнес4 #каналсупер #сериалфитнес #татьянахрамова #романкурцын

Начали снимать второй сезон незамысловатого ситкома «Фитнес» (канал «Супер») с вечно раздевающимся Романом Курцыным в главной роли. В новых сериях мы увидим, как управляющая Ася (Софья Зайка) вернулась со стажировки в английской бизнес-школе. Теперь она — директор клуба «СуперФит» и планирует большие реформы, под которые попадают главные герои проекта. Появится и новая героиня: слегка инопланетный психолог Ева Рудольфовна Троцкая (Софья Донианц), совершенно не вписывающаяся в мир и реалии фитнес-клуба.

«Условный мент»

dimagorlov_movies Добавка фото с моих съе мок в АМС. Вообщем снимался тут мельком в сериале "Условныи Мент 2"

Тем временем звезда «Глухаря» Денис Рожков в Питере снимается в продолжении детективного сериала «Условный мент» (Пятый канал). В сюжете кардинальных изменений нет: разжалованный опер Рыжов (Рожков), отсидев за превышение полномочий, находится на условном сроке, устраивается в Жилкомсервис и помогает обаятельному участковому Арине Гордеевой (Анастасия Тюнина) искать злодеев. Зачем? Ну потому что бывших полицейских не бывает, видимо. По замыслу создателей, второй сезон будет включать 50 эпизодов.

- Ничего значительного и интересного сидя дома сделать невозможно, - признался Рожков. - Самоизоляция – это, конечно, ужасная вещь. Несколько месяцев сидеть дома вынужденно – это отвратительно. Ни театра, ни кинематографа, ни живописи. С ума можно сойти!

triiks_media Коронавирус отступает, многие сферы постепенно (кто-то раньше, кто-то, увы, позже) возвращаются к жизни, правда, с ограничениями и мерами предосторожности. Вот и мы с большой радостью приступили к съемкам, так что ждите новостей. Работаем с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора. P.S. Всем нашим зрителям искренне желаем видеть больничную палату только с экранов телевизоров/телефонов, будьте здоровы! Фото Алексея Гурко, "Условный мент - 2". #УсловныйМент #ДенисРожков #ПятыйКанал #ТрииксМедиа

«Анна-Детективъ»

alexandra_nikiforova_official Снимаем. Трогательная сцена объяснения между героями. Штольман хочет сказать Анне многое, но его терзают внутренние вихри. Дмитрий Михалыч в кадре садится рядом со мной, медленно выдыхает, открывает рот чтобы начать говорить, и в этот момент на соседней конюшне громко и раскатисто жеребец заржал. Площадка легла на 10 минут! #перлынашегогородка #штольман #анна #штольманна #аннадетективъ #такойпрекрасныйконь

Этот проект снимали до самого начала эпидемии — до марта. А потом заморозили. Теперь создатели мистического сериала «Анна-Детективъ» (ТВЦ) постепенно возвращаются к работе и намерены доснять 40 серий второго сезона в заповеднике «Горки Ленинские». Теперь главные роли — обладающая гиперинтуицией Анна Миронова (Александра Никифорова) и сыщик Яков Штольман (Дмитрий Фрид) займутся расследованием серии убийств в провинциальном городе Затонске 1894 года. Утратившая дар общения с духами Анна, повзрослев, стала спокойнее и взвешеннее, однако в один вечер все меняется...

starmediafilm #фотодня Анна-детективъ 2 Всем отличных выходных и только позитивных эмоций! С наилучшими пожеланиями, Антон Коробейников.

«Склифосовский»

serialsklif_official Галина Безрук @galina_bezruk и Максим Аверин @maximaverin на съёмках 8-го сезона

Восьмой сезон (и, видимо, заключительный) медицинской мелодрамы «Склифосовский» (Россия 1) с Максимом Авериным в роли блестящего хирурга Склифа Олега Брагина тоже начали снимать. Поскольку никакой натуры для съемок клиники не нужно, работа ведется в павильонах. Как только эпизоды внутри больницы отработают, съемочная группа переместится на природу — в Подмосковье. В деле все звезды проекта: Максим Аверин, Мария Куликова, Анна Якунина, Эммануил Виторгана, Нина Усатова.

КСТАТИ

Фото: https://www.facebook.com/mxatteatr

Если Андрей Кончаловский репетирует спектакли со своими актерами дистанционно, то МХТ им. Горького постепенно выходит из спячки. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков сообщил, что стартовала работа над четырьмя премьерами: «Красный Моцарт» по музыке Исаака Дунаевского, «Петр и Феврония», «Слово о полку Игореве» и пьеса о Столыпине «У премьер-министра мало друзей». Выпуск спектаклей планируется в текущем году.