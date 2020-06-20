Александр Буйнов показал третью жену без прикрас

Александр Буйнов был женат три раза. По признанию самого певца, именно с третьей избранницей Аленой он обрел истинное счастье. На днях артист показал любимую женщину без прикрас.

Александр Буйнов трогательно поздравил свою третью супругу Алену с юбилеем. По словам музыканта, его жена очень не любит фотографироваться. Однако иногда Александру удается тайком запечатлеть свою вторую половинку.

buinovofficial Поймал мою Аленку в лифте, она не заметила (фоткаться не любит)!

"Поймал мою Аленку в лифте, она не заметила. Это было в прошлом году в Милане. Моя любимая прическа (просто убранные волосы), мое любимое лицо (без макияжа), моя любимая женщина", - написал Александр в комментариях к снимку, который разместил в блоге по случаю круглой даты.

Буйнов публично признался в любви Алене. "Юбилей! Какое странное старосоветское слово. Я люблю печенье «Юбилейное», а тебя еще сильнее, моя Аленка! Пусть у тебя все будет хорошо и Буйнов будет радовать тебя своим непредсказуемым спектаклем под названием «Жизнь в гареме», где все жены - Аленчики", - добавил 70-летний артист.

Напомним, Александр Буйнов женат на третьей супруге с 1984 года. Он не раз подчеркивал, что только с ней обрел счастье. При этом общих детей у пары нет. У музыканта есть дочь Юля от второго брака и внебрачный сын Алексей.

Примечательно, что отцом мальчика он стал в 1987 году. Певец изменил любимой Алене с девушкой из Венгрии. Между ними вспыхнул десятидневный курортный роман на фестивале в Сочи в 1986 году. Буйнов узнал о сыне в 2000 году, когда парню было 13 лет. "У Алешки другие фамилия и отчество, да и отцом он меня никогда не считал. Для него родным всегда был тот, который воспитал. Хотя он на меня похож, конечно. Такой же музыкальный…", - рассказывал Александр Николаевич.

Стоит отметить, что именно Алена помогла Буйнову победить рак, причем о диагнозе она узнала раньше мужа. В больнице женщина два месяца буквально жила с Александром в одной палате и вселяла в него надежду. "Я просто с оптимизмом смотрел в будущее. Главное, надо понимать, что ты своей болячкой приносишь столько неприятностей близким, так что лучше скорее вернуться в строй", - откровенничал о болезни Александр.