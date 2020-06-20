Отказались от эскимо и темнокожего «дядюшки Анкла»: как лозунг «Жизни черных важны» в США превратился в фарс

Пересмотр исторических и иных ценностей в пользу политкорректности в свете лозунга «Жизни черных важны» в США превратился в фарс. Досталось всем, и первым влетело телеканалам, транслирующих оскароносную драму «Унесенные ветром».

«Картина — продукт своего времени и изображает некоторые из этнических и расовых предрассудков, которые, к сожалению, были распространены в американском обществе», — спешно сообщила в официальном заявлении компания WarnerMedia. И временно сняла киношедевр с показа.

По мнению цензоров, картина "Унесенные ветром" изображает расовые предрассудки.Фото: кадр из фильма

Знаменитые Uncle Ben`s (дядюшка Бен) и Aunt Jemima (тетушка Джемайма) убраны с этикеток. Темнокожих мифических родственников сочли напоминаниями об эпохе рабовладения, когда негры трудились на хлопковых плантациях, а их жены прислуживали белым рабовладельцам. Доберутся скоро и до нашей Арины Родионовны (а обществ пушкинистов в Америке более двух десятков) и припомнят, что няней великого поэта была крепостная. Только вот непонятно, что делать-то нужно будет: свергать памятники поэту, семья которого владела крепостными, или наоборот – ставить потомку Ганнибала монументы повсеместно, за то, что его пеленки меняла не какая-нибудь, а белая няня.

Заодно в Америке решили отказаться и от эскимо: по заверениям производителя такое название мороженого дискриминирует эскимосов, являющихся одним из коренных народов Америки. Правда, в заявлении концерна Dreyer`s ничего не говорится о протестах самих эскимосов по поводу того, что многие годы в рекламе этого мороженого использовали изображение мальчика-эскимоса в меховой малице.

Продукты знаменитой марки "Анкл Бенс"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем термин «эскимо» уничижительным», — объяснили маркетологи концерна. Возможно, в скором времени им придется все же дополнить свое заявление оправданиями на тему того, что само эскимо – белое, а вот шоколадная глазурь – почти всегда совсем другого, черного цвета…

Вакханалия политкорректности докатилась и до производителей косметических средств. Johnson & Johnson снимает с производства линейку своей продукции, отбеливающую кожу. Такие крема и лосьоны всегда были востребованы среди тех, кто страдает от пигментации кожи, но требования толпы суровы: черного кобеля не отмоешь добела. Пока проклятия не коснулись творческого наследия Майкла Джексона, цвет кожи которого с взрослением заметно бледнел. Биографы певца до сих пор путаются в показаниях, согласно которым лицо певца чудесным образом самоосветлялась то из-за взрыва софита, то из-за редкой болезни витилиго…

Но все это – показатели испуга частного бизнеса. Уже перечислив миллионы долларов во всевозможные фонды борьбы с расовой дискриминацией, они стали дотошно выискивать всякие, способные обидеть чернокожих мелочи в своих названиях, брендах и логотипах, громогласно и политкорректно избавляясь от них. Если все пойдет так и дальше, то черными в Америке перестанут быть кофе и коты, дыры и пятницы.

Продукция с портретом "Тетушки Джемаймы"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На государственном уровне тоже пересматриваются герои и ценности. Так из положительных в отрицательные переведены несколько спикеров американского парламента. Нэнси Пелоси – нынешний спикер распорядилась убрать из галереи Конгресса портреты предыдущих своих коллег, исполнявших свои обязанности во времена Конфедерации.

В конце XVIII века 13 южных рабовладельческих штатов вышли из состава США. Потерпев поражение в гражданской войне, Конфедерация прекратила свое существование, но целые века американцы чтили свою общую историю и своих отважных и талантливых героев, всегда открыто говоря о том, что некоторые из них защищали порой и неверные идеалы, среди которых было рабство. Теперь историю в США пересматривают одним махом – портреты конфедератов снимают, памятники сносят. В конфедераты «затесался» и Христофор Колумб, памятники ему уже снесли в Хьюстоне и Сан-Франциско. Кто знает, устоят ли памятники отцам-основателям США? Доподлинно известно, что первый президент Соединенных Штатов плантатор Джордж Вашингтон пользовался трудом невольников, а третий – Томас Джефферсон – был крупнейшим на тот момент рабовладельцем.

Образовавшиеся пробелы в галерее американских идолов прикроет образ Джорджа Флойда, семья которого подтвердила подачу заявки на регистрацию торговой марки его имени. Уже собранные миллионы долларов пожертвований родственники Флойда намерены приумножить за счет выпуска и продажи маек и кепок с изображением погибшего.

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