Парад из кабины вертолета: Уникальные фото и видео генеральной репетиции в Москве
Сегодня, 20 июня, на Красной площади в российской столице прошла генеральная репетиция Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, которые состоится в стране 24 июня. Фотокорреспонденту «Комсомольской правды» Владимиру Веленгурину посчастливилось заснять репетицию торжественного мероприятия, военные самолеты и колонные техники с борта вертолета.
Вертолеты готовы к Параду ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Репетиция парада стала по-настоящему грандиозным зрелищем, особенно с высоты полета. На параде Победы в Москве будут задействованы 14 тысяч военнослужащих, 11 расчетов облачатся в историческую форму времен Великой Отечественной войны и пройдут по Красной площади с историческим оружием.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве.Москва к параду в честь 75-летия Победы полностью готова. Теперь остаётся только дождаться 24 июня. Именно в этот день на Красной площади состоится торжественное шествие
Экипаж вертолетаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В торжественном мероприятии примет участие боевая техника: в механизированной колонне свыше 230 машин. Ожидается, что по Москве пройдут колонны исторической техники военных времен, современные боевые машины, а также перспективная техника. Российское министерство обороны планирует вывести на Красную площадь 20 образцов, которые ранее не показывали на парадах.
Пролет над Красной площадью пройдет под управлением опытных вертолетчиковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Военные вертолеты над МосквойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В небе над российской столицей утром в субботу пролетели пилотажные группы, оставляя след цветов триколора в воздухе.
Высотки Москвы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Над Москвой-рекойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Напомним, что в этом году из-за пандемии Парад в честь 75-летие Победы, который традиционно проходил 9 мая, пришлось перенесли на 24 июня.
Над старинным храмомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вид сверху на столичные достопримечательностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
До полета на вертолёте фотокорреспонденты «КП» Владимиру Веленгурину удалось прокатиться на технике, которая будет задействована в Параде Победы на Красной площади в Москве.
Пролет над московским стадиономФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Красная площадь как на ладони.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Генеральная репетиция парада Победы: видео с вертолёта.«Комсомолка» сняла подготовку к торжественному прохождению, которое состоится 24 июня
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