Футболисты "Спартака" вернулись в сезон, победив в Туле "Арсенал" 3:2

В субботу, 20 июня, в Туле футболисты "Спартака" приехали в гости к "Арсеналу". Эта команда для "красно-белых" - крепкий орешек. В первом круге нынешнего сезона спартаковцы проиграли у себя дома со счетом 0:1. И начинать рестарт сезона московскому клубу предстояло поединком против клуба, который является соседом по турнирной таблице. Туляки выиграли в Москве и поэтому при равном числе баллов стояли выше "Спартака" в таблице.

К этой игре готовились по-особому в Туле. На стадион пускали только владельцев абонементов, нельзя было приходить фанатам гостевого клуба. А футболисты проходили на матч строго по пропускам с qr-кодом. "Спартак" же из-за дисквалификации главного тренера получил нового наставника на поединок в Туле - главным был не Тедеско, а его помощник Андреас Хинкель.

В самом финале первого тайма "Спартак" забил первый гол в матче - Соболев после паса Бакаева наконец-то открыл счет своим голам за "красно-белых". Форвард, перешедший из самарских "Крыльев Советов", мощно пробил в дальний угол ворот "Арсенала". И москвичи ушли в хорошем настроении на перерыв.

Арсенал - Спартак. 0:1. Александр Соболев, Тинькофф РПЛ, 23 тур 20.06.2020.Соболев открывает счет в матче

Во втором тайме встречи "Спартак" действовал хитро. "Арсенал" атаковал больше, а спартаковцы - более остро. И еще два раза московский клуб поразил ворота хозяев поля. На 66-й минуте после подачи с фланга от Айртона Рассказов точно головой пробил по воротам, сделав счет 2:0. Ну а на 79-й минуте после передачи Ларссона у ворот "Арсенала" оказался в одиночестве аргентинский форвард "Спартака" Понсе. И зарядил что было сил в "девятку" ворот тульского клуба - 3:0!

Ну а на 93-й минуте поединка в добавленное время тульский клуб забил свой мяч в поединке. После ошибки "Спартака" в обороне гол забил лучший форвард "Арсенала" Евгений Луценко.

Арсенал - Спартак. 0:2. Николай Рассказов, Тинькофф РПЛ, 23 тур 20.06.2020.Рассказов забивает мяч в ворота хозяев

3:2 - на 97-й минуте матча "Арсенал" забил еще один гол. Судья назначил пенальти после просмотра повтора. Вратарь "Спартака" Александр удар Лисового отбил, но потом добил сам же.

Арсенал - Спартак. 0:3. Эсекьель Понсе, Тинькофф РПЛ, 23 тур 20.06.2020.Понсе ставит точку в матче

"Спартак", набрав 31 очко, теперь поднялся на 6 место в турнирной таблице РПЛ. А "Арсенал" теперь - восьмой при 28 очках. Следующая игра у "красно-белых" запланирована на 27 июня. Они сыграют дома против "Уфы". А туляки в этот же день поедут в Ростов-на-Дону биться с местным клубом.