Улицы превратились в реки, два человека пострадали от молнии: Гроза накрыла Москву
20 июня начиналось по классике последней недели: яркое солнце с утра, душный полуденный зной. Но уже в обед на город набежали тучи. Большинство округов зацепил сильнейший ливень с градом.
Тяжелее всего пришлось жителям юга Москвы. Над районами прошел грозовой фронт. Удар молнии попал в двух отдыхающих парка Коломенское. Люди шли через парк под зонтом, когда случился разряд. Пара упала на землю. Они живы, но жалуются, на жжение в груди, не могут самостоятельно передвигаться. Из парка их забрала скорая помощь.
«Венеция» в Щелково: Улицы затопило по колено.
На улице Подольских курсантов. Фото: ЦОДД
На Варшавском шоссе в районе метро Южная водой залило оживленный перекресток. Из-за этого образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. Машины, на ближайших парковках, оказались посреди спонтанного водоема. Дворы в Чертаново и Бирюлево также подтоплены. С таким количеством осадков не смогла совладать ливневая канализация.
Два человека пострадали из-за удара молнии в Москве.
Пострадали также ЗАО и центр города. Например, Никулинскую улицу в районе метро Озерная, пришлось перекрывать. Часть машин заглохли посреди грязного потока дождевой воды, которая полностью скрыла проезжую часть. Сейчас движение открыто. Аналогичные сценарии на Востряковском проезде, Подольских Курсантов, Покрышкина.
В Москве ливень затопил часть Варшавского шоссе.
Машины плывут по проспекту Вернадского. Фото: ЦОДД
Напомним о правилах поведения во время грозы. Первое: никогда не прячьтесь под деревом. Присядьте в "чистом поле" и примите "позу эмбриона". Зонтик лучше сложить. Промокните, но зато останетесь живы. Отключите мобильный телефон. Другие правила читайте тут.
В это же время залило несколько автомобилей в Хамовниках. Досталось Басманному — в Колпачном переулке уровень воды поднялся по пояс пешеходам — обо всем свидетельствуют красноречивые снимки с экранов ЦОДД, который контролирует ситуацию на дорогах в столице.
Вот такая обстановка на улицах в Хамовниках. Фото: ЦОДД
— Экстренное предупреждение в Москве действует до самого вечера. Сильный дождь, гроза, ветер. На некоторых участках дорог подтоплена проезжая часть, будьте аккуратны. Планируйте поездки заранее, по возможности лучше откажитесь от поездок по городу, — сообщили в московском ЦОДД.
Отметим, что на следующей неделе синоптики предсказывают погоду без осадков. Жара также отступит до следующих выходных.
Затопленный двор после ливня в Москве.
Колпачный переулок. Фото: ЦОДД
Возле железнодорожной станции Бирюлюво Товарная. Фото: ЦОДД
— Из-за сильного дождя на некоторых улицах может быть затруднено движение наземного транспорта — скопление воды. Плохая погода повлияла и на деревья – на Большой Черёмушкинской улице одно из них повредило контактную сеть. Задерживались трамваи № А и 26. Маршруты были временно изменены, вместо трамваев работают автобусы, — сообщили в Департаменте транспорта Москвы.
Сейчас деревья убрали, трамваи снова поехали.
От стихии досталось не только дорогам. В ТЦ «Рио» протекла крыша — воды хлынула прямо в торговый зал. Поток лился на одежду прямо из ламп и сквозь потолочную плитку.
В диспетчерской службе ГУП «Мосводосток» корреспонденту kp.ru сообщили, что в течение первых часов после ливня, удалось оперативно откачать воду с участков подтопленных магистралей. Во дворах бригады продолжают работу. Оставить заявку на откачку воды можно по телефону 8 (495) 657-87-03.
Выгул собаки в Москве теперь выглядит так.
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Ливень затопил Москву: На Варшавском шоссе тонут машины
На улице собралась нетипичная для выходных многокилометровая пробка [видео]
ИСТОЧНИК KP.RU