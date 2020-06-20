Улицы превратились в реки, два человека пострадали от молнии: Гроза накрыла Москву

20 июня начиналось по классике последней недели: яркое солнце с утра, душный полуденный зной. Но уже в обед на город набежали тучи. Большинство округов зацепил сильнейший ливень с градом.

Тяжелее всего пришлось жителям юга Москвы. Над районами прошел грозовой фронт. Удар молнии попал в двух отдыхающих парка Коломенское. Люди шли через парк под зонтом, когда случился разряд. Пара упала на землю. Они живы, но жалуются, на жжение в груди, не могут самостоятельно передвигаться. Из парка их забрала скорая помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786085" frameborder="0"></iframe> «Венеция» в Щелково: Улицы затопило по колено.

На улице Подольских курсантов. Фото: ЦОДД

На Варшавском шоссе в районе метро Южная водой залило оживленный перекресток. Из-за этого образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. Машины, на ближайших парковках, оказались посреди спонтанного водоема. Дворы в Чертаново и Бирюлево также подтоплены. С таким количеством осадков не смогла совладать ливневая канализация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786053" frameborder="0"></iframe> Два человека пострадали из-за удара молнии в Москве.

Пострадали также ЗАО и центр города. Например, Никулинскую улицу в районе метро Озерная, пришлось перекрывать. Часть машин заглохли посреди грязного потока дождевой воды, которая полностью скрыла проезжую часть. Сейчас движение открыто. Аналогичные сценарии на Востряковском проезде, Подольских Курсантов, Покрышкина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786037" frameborder="0"></iframe> В Москве ливень затопил часть Варшавского шоссе.

Машины плывут по проспекту Вернадского. Фото: ЦОДД

Напомним о правилах поведения во время грозы. Первое: никогда не прячьтесь под деревом. Присядьте в "чистом поле" и примите "позу эмбриона". Зонтик лучше сложить. Промокните, но зато останетесь живы. Отключите мобильный телефон. Другие правила читайте тут.

В это же время залило несколько автомобилей в Хамовниках. Досталось Басманному — в Колпачном переулке уровень воды поднялся по пояс пешеходам — обо всем свидетельствуют красноречивые снимки с экранов ЦОДД, который контролирует ситуацию на дорогах в столице.

Вот такая обстановка на улицах в Хамовниках. Фото: ЦОДД

— Экстренное предупреждение в Москве действует до самого вечера. Сильный дождь, гроза, ветер. На некоторых участках дорог подтоплена проезжая часть, будьте аккуратны. Планируйте поездки заранее, по возможности лучше откажитесь от поездок по городу, — сообщили в московском ЦОДД.

Отметим, что на следующей неделе синоптики предсказывают погоду без осадков. Жара также отступит до следующих выходных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786048" frameborder="0"></iframe> Затопленный двор после ливня в Москве.

Колпачный переулок. Фото: ЦОДД

Возле железнодорожной станции Бирюлюво Товарная. Фото: ЦОДД

— Из-за сильного дождя на некоторых улицах может быть затруднено движение наземного транспорта — скопление воды. Плохая погода повлияла и на деревья – на Большой Черёмушкинской улице одно из них повредило контактную сеть. Задерживались трамваи № А и 26. Маршруты были временно изменены, вместо трамваев работают автобусы, — сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Сейчас деревья убрали, трамваи снова поехали.

От стихии досталось не только дорогам. В ТЦ «Рио» протекла крыша — воды хлынула прямо в торговый зал. Поток лился на одежду прямо из ламп и сквозь потолочную плитку.

В диспетчерской службе ГУП «Мосводосток» корреспонденту kp.ru сообщили, что в течение первых часов после ливня, удалось оперативно откачать воду с участков подтопленных магистралей. Во дворах бригады продолжают работу. Оставить заявку на откачку воды можно по телефону 8 (495) 657-87-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786070" frameborder="0"></iframe> Выгул собаки в Москве теперь выглядит так.

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На улице собралась нетипичная для выходных многокилометровая пробка [видео]