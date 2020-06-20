Врачи назвали еще одно осложнение при коронавирусе: у трети пациентов - помрачение рассудка

Из всех видов делирия - психического заболевания, которое сопровождается помрачением сознания и галлюцинациями, нам больше всего знаком делириум тременс он же “белая горячка”. Этот диагноз товарищ Саахов ставил Шурику в кинофильме “Кавказская пленница”. Но делирий далеко не всегда возникает на алкогольной почве.

Недавно выяснилось, что примерно в 20-30% случаев течение коронавирусного заболевания у людей сопровождается делирием. Первое упоминание этой темы в научных исследованиях датируется 10 апреля, о коронавирусном делирии впервые заговорили китайские врачи. То что его признаки не сразу распознали в общей клинической картине течения болезни вполне объяснимо. В 75 процентов случаях делирий не диагностируют у пациентов реанимационных блоков по простой причине - больные подключенные к аппаратам ИВЛ не в состоянии говорить и не могут поразить воображение врачей своими удивительными рассказами.

Причем речь не только о коронавирусных больных. Один из трех пациентов, которые вне зависимости от диагноза провели 5 дней в реанимационном отделении, испытывает психическую реакцию, которая часто принимает форму бреда, утверждает издание The Atlantic.

Что провоцирует развитие делирия у коронавирусных пациентов? По одной из версий SARS-CoV-2 способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, проникает в мозг и там начинает свою разрушительную работу: развивается гипоксия, появляются тромбы, мозг начинает испытывать недостаток кислорода.

Кроме того, на психическое состояние больных влияет социальная изоляция, которую мы вынуждены соблюдать последнее время. Так же ситуация усугубляется длительным использованием седативных препаратов, которые необходимы для больных на ИВЛ.

Как это лечить?

В американских клиниках, помимо использования медицинских препаратов, применяют несколько методов поддержки ковидных больных с признаками делирия.

- поскольку посещение коронавирусных больных запрещено, пациентам рекомендуется поддерживать

отношения с родственниками по видеосвязи с помощью мессенджеров.

- недостаток физической активности компенсируется физиотерапией.

- в палатах включают музыку для медитирования, позитивные видео с картинами природы, демонстрируют

картины художников.

- проводятся специальные упражнения для тренировки памяти.

- в палатах создают возможности, чтобы пациенты возобновили свои привычные занятия, которыми

увлекались до болезни: разгадывали кроссворды, смотрели трансляции спортивных соревнований (хотя бы

в записи), рисовали…

- Среди превентивных мер называют организацию правильного питания, режима сна и бодрствования, разумная физическая активность. Тренировки по ориентации во времени и пространстве.

К каким последствиям это приводит?

Осложнение в виде делирия, делает и так непростое течение ковида, еще более опасным. Подсчитано, что его проявления в 2 раза увеличивают шансы смертельного исхода. Но даже в случае выздоровления ковидные пациенты с делирием проводят в стационаре в среднем на неделю дольше.

Самое неприятное - врачи утверждают, что даже после выздоровления делирий наносит непоправимый ущерб функциям мозга. Есть данные, что в течение ближайших 5 лет после госпитализации вероятность возникновения различных когнитивных нарушений увеличивается в 2 раза. В дальнейшем это ведет к рискам развития, различных нейродегенеративных заболеваний - старческой деменции, болезни Альцгеймера или Паркинсона. Маловероятно, чтобы у пациентов с ковидным делирием ситуация развивалась по иному.

В связи с этим медики, в частности профессор Шэрон Медицинской школы Гарварда, призывают коллег обратить особое внимание на своевременную диагностику делирия у коронавирусных пациентов. В опасности не только легкие пациентов, но так же их интеллект и психическое состояние.

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