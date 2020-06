Ученые идентифицировали «Нечто», обнаруженное в Антарктиде

Весьма крупную окаменелость размером 28 на 18 сантиметров, похожую на сдувшийся мяч для регби или американского футбола, палеонтологи извлекли из земли еще в 2011 году во время раскопок на антарктическом острове Сеймур. Окаменелость лежала в нескольких метрах от останков крупного ящера - мозазавра, жившего 68 миллионов лет назад.

Находка была сделана на антарктическом островей Сеймур.

«Мяч» озадачил. Было ясно, что он не просто кусок породы. Та, которая его окружала, отличалась по цвету и структуре. Палеонтологи вспомнили давний фантастический фильм «Нечто» (The Thing) о кошмарной находке в Антарктиде. И мрачно пошутили, назвав свою так же. А идентификацию отложили на потом.

Более всего "нечто" походило на мяч для регби. Но точно им не было.

Тайная суть новоявленного «Нечто» прояснилась лишь в 2018 году. Группа американских и чилийских ученых, ведомых Лукасом Леджендре (Lucas Legendre) из Техасского университета (Department of Geological Sciences, University of Texas at Austin) пришла к выводу, что «мяч» это яйцо. Окаменевшее яйцо - скорее всего того самого мезазавра, останки которого нашлись рядом. Он, а вернее она – самка мезазавра – его снесла. Ныне – еще спустя 2 года – ученые окончательно уверились в своей гипотезе и привели доводы, ее подкрепляющие, в авторитетном журнале Nature. На него ссылается портал ScienceAlert, который коротко рассказал обо всем этом.

Так выглядела самка морского ящера, которая снесла яйцо.

Мезазавры - морские рептилии из отряда лепидозавров, жили в воде. Достигали в длину 7 метров, откладывали яйца, из которых тут же вылуплялись вполне самостоятельные детеныши. Сами яйца были кожистыми – в так называемой мягкой оболочке. Как у ящериц или змей. Примерно 68 миллионов лет назад и «мяч» был кожистым. На что указывало слоистое строение его оболочки, состоящей из мембран.

Исследователи уверяют, что и раньше догадывались, что «Нечто» это скорее всего яйцо. Но смущали его размеры - такие огромные яйца прежде не попадались. Даже у гигантских сухопутных динозавров они были меньше. Яйца, крупнее того, что нашлось в Антарктиде, были лишь у доисторической птицы – мадагаскарского эпиорниса (Aepyornis maximus) – достигали 33 сантиметров в поперечнике.

А окаменевшие кожистые яйца вообще никогда не попадались. Считалось, что такие и окаменеть-то не могут - быстро разлагаются и просто исчезают. «Нечто» стало первым чудом сохранившимся гигантским яйцом с мягкой оболочкой.

Строение оболочки яйца указывало на то, что когда-то - "при жизни" - она была мягкой.

Авторы публикации обращают внимание: внутри «мяча» никого не было. Похоже, что детеныш успел вылупиться и спастись от некой опасности, которая подстерегла его мать.