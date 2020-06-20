Безумства ради искусства: Чтобы лучше вжиться в роль, Шайа ЛаБаф вырвал себе зуб, а Николас Кейдж ел живых тараканов

В России это называется системой Станиславского. В США - Методом (режиссер и преподаватель Ли Страсберг дополнил и несколько переработал учение своего великого русского коллеги). Считается, что лучшие американские актеры - Марлон Брандо, Аль Пачино, Джек Николсон, Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро - как раз «актеры Метода», использующие самые разнообразные средства, чтобы влезть в шкуру своего персонажа и максимально вжиться в роль. Но иногда артисты хватают через край - как в чудовищных случаях, описанных ниже.

Шайа ЛаБаф («Ярость»)

Шайа ЛаБаф в фильме «Ярость»Фото: кадр из фильма

Когда-то Шайа ЛаБаф выглядел обычным американским парнем, довольно забавным, на экране без умолку и невпопад болтающим. Его без разговоров утвердили на главную роль в «Трансформерах» и двух их продолжениях. Но ближе к тридцатнику ЛаБаф, по мнению голливудских сплетников, сошел с ума: начал отказываться от ролей в блокбастерах ради проектов типа «Нимфоманки» Ларса фон Триера, появился на Берлинском кинофестивале с бумажным пакетом на голове, на котором было написано «Я больше не знаменитость», увлекся современным искусством и стал устраивать перформансы (например, засел в зале Сиднейской оперы и приглашал туда людей с улицы, предлагая озвучить любое - какое угодно - послание миру, которое начиналось бы со слов «В конце концов»; текст посланий высвечивался на фасаде здания). Кроме того, он много пил (и однажды умудрился подраться с бомжом), срывал пресс-конференции…

Говорят, заскоки у ЛаБафа начались в 2013 году, во время съемок «Ярости», драмы об экипаже американского танка, действие которой разворачивается в апреле 1945 года. (Позже ЛаБаф сообщил, что съемки совпали с его персональным «экзистенциальным кризисом» - похоже, он переживал, что его все воспринимают как мальчика из «Трансформеров», а настоящим артистом он так и не стал). Солировал в «Ярости» Брэд Питт, а у Шайя была роль второго плана. Но именно ЛаБаф стал героем заголовков: например, выяснилось, что ради лучшего вживания в образ он вырвал себе здоровый зуб. Большинство стоматологов наотрез отказались проводить эту операцию, ЛаБафу пришлось искать какого-то дешевого дантиста в сомнительном районе Лос-Анджелеса, который «не задавал слишком много вопросов».

Кроме того, ЛаБаф по-настоящему разрезал себе лицо. «Он вошел, сказал «Эй, ребята, хотите посмотреть на смешное? Зацените», достал нож и резанул себя по лицу, а потом во время съемок не давал ране заживать» - с ужасом вспоминал Логан Лерман, партнер ЛаБафа по фильму. Но мало того: в интервью Шайа ЛаБаф объявил, что как только его утвердили на роль, записался в Национальную гвардию США, принял крещение и стал выполнять обязанности капеллана (его герой в фильме носит прозвище Святоша). Он не мылся в течение четырех месяцев съемок (ну правда, какие ванны у танкистов?) и «целыми днями смотрел, как умирают лошади» - хочется верить, что хоть сам их не убивал.

Шайа ЛаБаф ( Ярость ).

НАГРАДА. Призов и номинаций на «Оскар» или «Золотой глобус» не последовало. Зато Брэд Питт отозвался о Шайа ЛаБафе как об одном из лучших актеров, которых он видел, и в интервью восхищался его преданностью своей работе.

Джаред Лето («Отряд самоубийц»)

Джаред Лето в фильме «Отряд самоубийц»Фото: кадр из фильма.

Следующим фильмом режиссера Дэвида Эйера после «Ярости» стала экранизация комиксов издательства DC. И там ему пришлось столкнуться с еще более чокнутым, чем ЛаБеф, актером: Джаредом Лето, игравшим Джокера. Лето, только что получивший «Оскара» за роль трансгендера в «Далласском клубе покупателей», понимал, что берется за одного из самых знаменитых злодеев в истории поп-культуры, и что ему предстоит соперничать с предыдущими исполнителями этой роли Джеком Николсоном и Хитом Леджером. Поэтому подошел к делу максимально ответственно.

Вдохновение он черпал в инстаграмах настоящих мексиканских наркобаронов (те обнаглели до того, что выкладывали в сеть фотографии своих шикарных подружек в бикини, своих бассейнов, своего позолоченного оружия, тигров из своих зверинцев). Еще он посещал психиатрические больницы - и не просто смотрел издали на тихих шизофреников, но беседовал с психиатрами и «с теми пациентами, кто совершил чудовищные преступления и уже провел в лечебнице огромное количество времени».

Войдя в образ, Лето требовал, чтобы к нему обращались не «Джаред» и не «мистер Лето», а исключительно «мистер Джей» - так называли в фильме Джокера. Со своими партнерами по фильму он не общался вне съемочной площадки (Уилл Смит, например, за все время съемок так и не познакомился с ним, ни разу не заговорил - они только обменивались репликами из сценария, когда включалась камера). Зато он начал рассылать партнерам подарки: Марго Робби отправил коробочку, в которой была живая крыса, а Смиту - коробку с пулями.

Но и это были еще цветочки. Однажды вся съемочная группа получила от «мистера Джея» увесистый сюрприз - тушу мертвой свиньи. А актер Адевале Акиннуойе-Агбадже, игравший Крока, лично удостоился стопки старых журналов «Плейбой», измазанных в какой-то липкой гадости. Потом Лето начал дарить артистам еще и пробки из секс-шопа, а кульминацией стала рассылка партнерам по почте использованных презервативов. Кроме того, Лето репетировал на улицах - пугал прохожих, хохоча специальным «джокеровским смехом».

Джаред Лето ( Отряд самоубийц ).

НАГРАДА. Как сказал о поведении Лето сценарист Дэнни Бауэс, «это идеальное непонимание того, что такое Метод и как его применять». Главное, роль в результате оказалась проваленной. Если Хит Леджер, а впоследствии и Хоакин Феникс, получили за роль Джокера «Оскары», Лето - только номинацию на антипремию «Золотая малина». Лауреатом «Малины» он не стал только потому, что в том же 2016 году вышел «Бэтмен против Супермена», где главного злодея Лекса Лютора еще хуже сыграл Джесси Айзенберг - ему и достался позорный приз.

Эдриен Броуди («Пианист»)

Эдриен Броуди в фильме «Пианист»Фото: кадр из фильма

В начале 2000-х Броуди получил предложение сыграть в фильме Романа Поланского еврейского пианиста Владислава Шпильмана. Тот в течение многих месяцев скрывался от нацистов в оккупированной Варшаве, а после войны написал об этом очень страшную книгу.

Актер принял сюжет очень близко к сердцу: продал свою машину и квартиру, отрубил все телефоны и уехал на съемки в Европу с двумя чемоданами, где теперь умещались все его пожитки. Ведь Шпильман потерял практически все, что у него было. Кроме того, Броуди научился играть на фортепьяно, посвящая занятиям по четыре часа в день (и под конец мог играть довольно сложные произведения Шопена). А еще, будучи и без того стройным, дополнительно похудел на 15 килограммов - ведь Шпильман, пока прятался от нацистов и верной смерти, которую они несли, всерьез голодал.

«От настоящего голодания приходит пустота, которую я раньше никогда не испытывал», - объяснял потом Броуди. - «Я бы не смог этого сыграть, если бы не знал, что это такое. Я в своей жизни переживал утраты, переживал грусть, но я не знал раньше, что такое отчаяние, которое приходит с голодом». После съемок он приходил в себя полгода.

Эдриен Броуди ( Пианист ).

НАГРАДА. Как известно, Броуди в 2003 году получил за роль в «Пианисте» «Оскара», обойдя таких серьезных конкурентов, как Джек Николсон и Дэниел Дэй-Льюис. В 29 лет он стал самым молодым лауреатом в категории «Лучший актер».

Николас Кейдж («Птаха», «Поцелуй вампира»)

Николас Кейдж в фильме "Поцелуй вампира"Фото: кадр из фильма

Если Шайа ЛаБаф вырвал себе всего один зуб, то Николас Кейдж для того, чтобы почувствовать боль парня, получившего ужасные травмы на Вьетнамской войне, вырвал сразу несколько - причем без анестезии! Но этого мало: его герой в фильме «Птаха» (1984) ходит, перемотанный бинтами, и Кейдж не снимал их все пять недель, пока шли съемки. Не хотел выходить из образа. «Реакция людей на улицах была жесткой», - вспоминал он потом, - «мужчины и женщины смеялись, глядя на меня, дети пялились. А когда я наконец снял бинты, кожа оказалась воспаленной - сплошные прыщи и вросшие волосы!»

На съемках фильма «Поцелуй вампира» (1988), где его герой постепенно сходит с ума, воображая себя настоящим упырем, Кейдж прямо перед камерой поймал и начал есть живого таракана. «Люди с тех пор спрашивают меня об этой сцене», - говорил Кейдж в интервью. - «Я ведь еще и боюсь насекомых. Мне пришлось продезинфицировать рот стоградусным спиртом и просто выплюнуть таракана».

Николас Кейдж в фильме "Птаха"Фото: кадр из фильма

НАГРАДА: Как минимум, после «Птахи», получившей Гран-при в Каннах, молодого Кейджа запомнили. Через 11 лет он удостоился «Оскара», а потом какое-то время считался одной из самых больших голливудских звезд. Ну, а «Поцелуй вампира» остался в истории в основном благодаря сцене с тараканом.

Николас Кейдж ( Поцелуй вампира ).

Хоакин Феникс («Я все еще здесь»)

Хоакин Феникс в фильме «Я все еще здесь»Фото: кадр из фильма

Хоакин Феникс принес в жертву искусству свою репутацию: года полтора он старательно и неукоснительно изображал безумие ради съемок псевдодокументального фильма, который делал Кейси Аффлек, его приятель и заодно муж его сестры. Феникс объявил, что навсегда покидает кино и будет делать карьеру в хип-хопе (при этом песни, которые он исполнял, были чудовищно бездарны). На шоу Дэвида Леттермана актер пришел обросшим, что-то уныло и неразборчиво мямлил - так, что Леттерман в конце концов сказал: «Хоакин, мне жаль, что сегодня вечером вы не смогли быть с нами». Журналисты не успевали публиковать заметки о все новых эксцентрических выходках съехавшего с катушек Феникса. Когда фильм «Я все еще здесь» вышел, зрители увидели, как он на экране употребляет наркотики и плотно общается с девицами легкого поведения, выглядя при этом как невменяемый. Многие рецензенты и это приняли за чистую монету: легендарный кинокритик Роджер Эберт писал, что это «трагедия саморазрушения», «история крушения поезда, который слетел с рельсов и падает в бездну» и выразил надежду, что в конце концов Феникс придет в себя, как некогда Роберт Дауни-младший, которого тоже чуть не погубили наркотики и алкоголь…

Но вскоре после премьеры Кейси Аффлек признался, что фильм отнюдь не был хроникой гибели Феникса - просто одной большой постановкой.

НАГРАДА: фильм «Все еще здесь» оценили отнюдь не все: многие просто так и не поняли, для чего был нужен этот спектакль. В любом случае, когда Феникс вернулся к актерской работе в ее более традиционном понимании, все восприняли это с облегчением. В 2020-м актер получил давно заслуженный «Оскар» за «Джокера», где сыграл бездарного, несчастного, неадекватного человека с порушенной жизнью - может, в этом опыт работы над проектом Аффлека ему пригодился?

Сильвестр Сталлоне («Рокки IV»)

Сильвестр Сталлоне в фильме «Рокки IV»Фото: кадр из фильма

Казалось бы, где Сильвестр Сталлоне, и где Станиславский? А туда же. На съемках фильма о битве на ринге между Рокки Бальбоа и советским боксером Иваном Драго Сталлоне попросил партнера Дольфа Лундгрена ударить его в грудь всерьез. И Лундгрен ударил от души. «Это была плохая идея», - вспоминал Сталлоне. - «Чуть позже давление у меня подскочило до 260, я пошел в больницу, и меня на самолете отправили в Америку (съемки частично проходили в Канаде. - Ред.) Придя в себя, я узнал, что уже пять дней лежу в палате интенсивной терапии. Он так сильно ударил меня в сердце, что оно шлепнулось о ребра и распухло. Такое обычно происходит при автокатастрофах. Так что меня практически сбил грузовик!»

НАГРАДА: «Рокки-4» стал самым кассовым фильмом из всего киносериала. А еще - самым кассовым фильмом о спорте в истории, собрав по миру 300 миллионов долларов. В 2009 году этот рекорд побила «Невидимая сторона», но если пересчитать сборы с учетом инфляции, «Рокки-4» все равно окажется впереди.