Видео потопа в Москве: самые яркие кадры с утонувших улиц

Неделя в столице выдалась жаркой: термометры так и норовили покорить отметку в +30. На выходные также обещали жару. Утро 20 июня стартовало удачно: +25…+27. Все изменилось после обеда, когда Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает вероятность стихийных бедствий.

— Сильный ливень, град, порывистый ветер при грозе, — доложили синоптики, и тут же все сбылось.

Первые кадры прилетели корреспондентам kp.ru с Варшавского шоссе, район метро «Южная» в Чертаново. Пробка на магистрали растянулась почти на 4 километра. Поток машин намертво встал из-за затопленного перекрестка. Понадобилось не больше получаса, чтобы дождевая вода скрыла проезжую часть, тротуары и залила переходы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786037" frameborder="0"></iframe> В Москве ливень затопил часть Варшавского шоссе.

Подземка полностью исчезла в мутной воде. В Сети полетели шутки, что наряду с прокатом велосипедов и самокатов в Москве пора открывать шэринги аквалангов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786094" frameborder="0"></iframe> Затопленный переход на Варшавском шоссе.

Можно было подумать, дескать, проектировщики этой части Варшавки где-то допустили страшную ошибку. Но оказалось, что обещанное синоптиками стихийное бедствие настигло разные уголки Москвы. Вот так выглядели дворы в соседнем Бирюлеве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786048" frameborder="0"></iframe> Затопленный двор после ливня в Москве.

Далее переносимся в район парка Коломенское. Очевидцы прислали в «КП» кадры, как поплыл проспект Андропова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786038" frameborder="0"></iframe> Последствия ливня на проспекте Андропова в Москве.

Тем временем в самом парке случилось страшное. Историей поделился москвич Иван Долгостоев. В эту субботу он вышел из дома без зонтика. Сначала расстроился, когда пошел дождь. Но затем понял, что это было высшее проведение. Когда пешеход шел по Коломенскому, прямо перед ним разряд молнии ударил в гуляющую парочку, которая шла под зонтом. Молодой человек считает, что именно этот аксессуар притянул удар. Люди выжили, сейчас они под наблюдением медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786053" frameborder="0"></iframe> Два человека пострадали из-за удара молнии в Москве.

Не считалась стихия и со зданиями. На Ленинском проспекте в ТРЦ «РИО» залило несколько отделов одежды. Сначала слегка начал протекать потолок. Продавцы подставили большущее ведро. Но очень скоро стало понятно, что не хватило бы и десятка подобных чаш! Мощный поток пробил потолочную плитку и залил все вокруг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786095" frameborder="0"></iframe> В ТЦ «Рио» протекла крыша — воды хлынула прямо в торговый зал.

Не миновала беда и Подмосковье. Глядя на кадры из Балашихи не понимаешь: смеяться тебе или плакать. Вот так выгуливают собак летом-2020.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786070" frameborder="0"></iframe> Выгул собаки в Москве теперь выглядит так.

В городе вы наверняка видели гигантские внедорожники Toyota Hilux. Честно говоря, всегда удивляет, когда жители мегаполиса покупают подобные джипы. Такие модели используют во время экспедиций в труднодоступные уголки земного шара. Но оказалось, что такие вездеходы вполне уместны даже в нашем Щелкове. Посмотрите на этого счастливчика!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786085" frameborder="0"></iframe> «Венеция» в Щелково: Улицы затопило по колено.

Впрочем, победить последствия ливня в столице на главных улицах удалось за пару часов. Аварийные бригады и сотрудники «Мосводоканала» оперативно начали откачивать потопы на основных магистралях. Кстати, если в вашем дворе до сих пор гигантская лужа, то можете пожаловаться по номеру (495) 657-87-03 — это диспетчерская «Мосводоканала».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786096" frameborder="0"></iframe> Ливень в Москве: Машины пришлось буквально выталкивать из луж.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что за пару часов в столице выпало до 70% месячной нормы осадков. Ветер повалил слабые деревья, их ветки и листва забили водостоки. Этим и объясняются подтопления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786099" frameborder="0"></iframe> Машины плывут по улицам в Москве.

Кстати, на грядущую рабочую неделю в Москве синоптики не прогнозируют дождей. Пока что осадки ждут к следующим выходным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786107" frameborder="0"></iframe> В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за обильных осадков.

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