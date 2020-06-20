Бой Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC Вегас 3
Александр "Драго" Волков - один из топовых русских бойцов в UFC. И спортсмену дан еще один шанс проявить себя. Его соперником будет третий номер рейтинга его весовой категории Кертис Блейдс из США. "КП" рассказывает о главных моментах боя Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020.
Когда пройдет бой Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020
Бой Кертис Блейдс - Александр Волков состоится вечером 20 июня 2020 года по американскому времени. Начало основного карта боев - после 3:00 по московскому времени.
Время начала боя Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020
Бой между Кертисом Блейдсом и Александром Волковым ожидается примерно после 04-00 по московскому времени вечером 20 июня 2020 по местному времени в Лас-Вегасе.
UFC Вегас 3: Блэйдс vs Волков - Превью.
Счет боев Кертиса Блейдса и Александра Волкова
У Александра Волкова - 38 боев в смешанных единоборствах, 31 поединок он выиграл, 7 раз - проиграл. У Блейдса - 16 встреч в октагоне, 13 поединков он выиграл, 2 - проиграл, 1 - признан несостоявшимся.
Прогноз на бой Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020
UFC Вегас 3: Битвы взглядов.
Кертис Блейдс одержит победу, исходя из коэффициентов букмекеров. Но для Волкова этот поединок - крайне важен для дальнейшей карьеры в UFC.
Место боя Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020
Лучшие финиши Кертиса Блэйдса.
Бой Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC Вегас 3 на арене в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе.
Прямая онлайн-трансляция боя Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020
Проследить за ходом боя Кертис Блейдс - Александр Волков можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 04:00 по московскому времени 21 июня 2020 года.
Кард турнира UFC Вегас 3
UFC Вегас 3: Церемония взвешивания.
Основной кард
Кёртис Блэйдс – Александр Волков
Джош Эммет – Шейн Бургос
Ракэль Пеннингтон –Марион Рено
Белал Мухаммад – Лайман Гуд
Джим Миллер – Рузвельт Робертс
Предварительные бои
Клэй Гуида – Бобби Грин
Тиша Торрес – Брианна ван Бурен
Марк-Андре Барио – Оскар Пьехота
Кортни Кейси – Джиллиан Робертсон
Мэтт Фревола – Фрэнк Камачо
Роксанн Модаффери – Лорен Мёрфи
Макс Рошкопф – Остин Хаббарт
Бой Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU