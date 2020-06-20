2020-06-20T22:24:27+03:00
Спорт

Бой Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC Вегас 3

UFC. Бой в тяжелом весе UFC, Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 21 июня 2020 года [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Волков - Кертис Блейдс. Дуэль взглядов.Александр Волков - Кертис Блейдс. Дуэль взглядов.Фото: REUTERS
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Александр "Драго" Волков - один из топовых русских бойцов в UFC. И спортсмену дан еще один шанс проявить себя. Его соперником будет третий номер рейтинга его весовой категории Кертис Блейдс из США. "КП" рассказывает о главных моментах боя Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020.

Когда пройдет бой Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020

Бой Кертис Блейдс - Александр Волков состоится вечером 20 июня 2020 года по американскому времени. Начало основного карта боев - после 3:00 по московскому времени.

Время начала боя Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020

Бой между Кертисом Блейдсом и Александром Волковым ожидается примерно после 04-00 по московскому времени вечером 20 июня 2020 по местному времени в Лас-Вегасе.

UFC Вегас 3: Блэйдс vs Волков - Превью.

Счет боев Кертиса Блейдса и Александра Волкова

У Александра Волкова - 38 боев в смешанных единоборствах, 31 поединок он выиграл, 7 раз - проиграл. У Блейдса - 16 встреч в октагоне, 13 поединков он выиграл, 2 - проиграл, 1 - признан несостоявшимся.

Прогноз на бой Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020

UFC Вегас 3: Битвы взглядов.

Кертис Блейдс одержит победу, исходя из коэффициентов букмекеров. Но для Волкова этот поединок - крайне важен для дальнейшей карьеры в UFC.

Место боя Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020

Лучшие финиши Кертиса Блэйдса.

Бой Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC Вегас 3 на арене в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе.

Прямая онлайн-трансляция боя Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020

Проследить за ходом боя Кертис Блейдс - Александр Волков можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 04:00 по московскому времени 21 июня 2020 года.

Кард турнира UFC Вегас 3

UFC Вегас 3: Церемония взвешивания.

Основной кард

Кёртис Блэйдс – Александр Волков

Джош Эммет – Шейн Бургос

Ракэль Пеннингтон –Марион Рено

Белал Мухаммад – Лайман Гуд

Джим МиллерРузвельт Робертс

Предварительные бои

Клэй Гуида – Бобби Грин

Тиша Торрес – Брианна ван Бурен

Марк-Андре Барио – Оскар Пьехота

Кортни Кейси – Джиллиан Робертсон

Мэтт Фревола – Фрэнк Камачо

Роксанн Модаффери – Лорен Мёрфи

Макс Рошкопф – Остин Хаббарт

Бой Кертис Блейдс - Александр Волков 21 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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