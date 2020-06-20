«Мы попали в ненастье»: звезда фильма «Универ» Алексей Лемар объявил о разводе

Алексей Лемар стал известен после роли обаятельного Гоши в сериале «Универ» в 2008 году. Артист все это время был успешен не только в работе, но и в личной жизни. Знакомство с будущей женой преподавателем йоги Мариной Мельниковой было необычным. Алексей увидел красивую девушку в фильме о йоге и потом нашёл ее в соцсетях. Так начался их красивый роман, который закончился свадьбой и рождением сына Соломона, которому сейчас уже два года. Однако после карантина актер сообщил о своём разводе с женой.

Алексей Гаврилов обратился к жене в стихах:

"Я хочу помнить тебя такой:

С яркой улыбкой, которую полюбил

Мы прошли этот путь с тобой

Через счастье, радость и дорожную пыль

Я тебе благодарен за сына

И за тысячи мгновений счастья

Давай теперь пройдём путь друзей и папы с мамой

Если как пара мы попали в ненастье.

Я желаю тебе Вселенской Любви.

И обрести все то, что я не смог дать.

Храни тебя Бог в твоём пути.

Годы жизни с тобой буду помнить, как небес Благодать...

Посвящаю уникальной и неповторимой Марине.

- Прошу всех, чем меньше будет обсуждения и осуждения, тем будет лучше для нас, пошлите нам свою позитивную энергию и добро вернётся к Вам океаном любви, - попросил поклонников артист.

В своём Инстаграме о разводе высказалась и жена актёра.

- Мы больше не пара. Не муж и жена, - написала Марина Лемар.- Нет, это не эмоционально принятое решение. Это взвешенное решение двух взрослых людей.

Да, мы перепробовали все, поэтому не нужно писать «это просто такой период» или «попробуйте ещё вот это нам помогло». Решение принято и оно устраивает обоих.

Да, у нас есть семейная терапия и цель ее сейчас не сохранение семьи, а качественное ее завершение и бережное отношение к ребёнку. Так что не переживайте за Сола, у него особо ничего не поменялось, также двое любящих родителя.

Не будет никаких подробностей и полоскания нижнего белья. Я люблю Алексея и с большой благодарностью отношусь к нему. Мы друзья и надеюсь ими и останемся. Поэтому наше останется при нас. Самое корректное, что вы можете сделать - это порадоваться за нас.

Если вы хотите позлорадствовать или осудить, то подумайте в первую очередь о себе. Не оставляйте в своей психике таких отпечатков, обычно это приводит к тому, что вы проигрываете подобный сценарий в жизни, чтобы понять как это проживается на самом деле.

Есть ощущение завершенности. Словно наше время как пары закончилось и мы все друг другу дали. Так бывает. В таком случае оставаться вместе значит обманывать себя. Всем любви и искренности.