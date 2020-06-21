Кристина Орбакайте ошеломила фото в мокром бикини

Кристина Орбакайте за долгие годы своей карьеры ни разу не была на обложке мужского журнала. Хотя красивая спортивная фигура и балетное прошлое позволяют носить даже очень смелые наряды.

Фотосессии в бикини певица тоже никогда не выкладывала. Но после карантина, видимо, решила сделать исключение и выложила фото в купальнике, сделанное в прошлом году на отдыхе в Майами.

Подписчики похвалили Кристину за безупречную фигуру.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подписчики похвалили Кристину, мол, молодец, мама троих детей и такая роскошная фигура.

- Сейчас много всего интересного: пилатес, силовые вместе с кардио тренировки,-объясняла в прошлых интервью kp.ru Кристина.- -Мне повезло, что у меня с моим мужем Мишей совпадают и вкусы, и образ мыслей.

У нас нет такого, что он на север, я на юг. Или там, к примеру, у мужа и жены порой разные холодильники. У нас холодильник один (смеется.). У нас с Мишей один круг общения и даже один тренер по боксу.

Напомним, старшего сына Никиту Кристина Орбакайте родила от певца Владимира Преснякова, с которым с юности жила в гражданском браке. Потом у певицы был гражданский союз с бизнесменом Русланом Байсаровым, отцом ее среднего сына Дени.

С нынешним и своим первым официальным мужем бизнесменом Михаилом Земцовым Кристина познакомилась в Майами, на вечеринке у композитора Игоря Николаева. Семья Михаила ещё в советские годы переехала на ПМЖ в Штаты. В Майами родилась и общая дочь Кристины и Михаила Клавдия.

По словам певицы, дочь, как и она в детстве, занимается балетом.