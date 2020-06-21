Как изменится отдых в детских лагерях летом-2020, расскажет замминистра просвещения: прямая онлайн-трансляция

В воскресенье, 21 июня, в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «КП» (97,2 ФМ в Москве) заместитель министра просвещения Денис Грибов и начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская расскажут, как изменится отдых в детских лагерях летом 2020 года. Начало онлайн-трансляции запланировано на 11:00.

Как организуют летний отдых детей в условиях пандемии.Наконец-то, родители и учителя получат ответы на давно мучающие их вопросы. В прямом эфире радио КП замминистра просвещения Денис Грибов и представитель Роспотребнадзора Галина Яновская расскажут всё об организации летнего отдыха детей в этом году

Стоит отметить, что это будет, по сути, первый выход официальных лиц с информацией об организации летнего отдыха детей в этом году. Еще дней пять назад сводной информации не было и общего понимания – тоже. Ранее наш опрос показал полную растерянность директоров и учителей на местах.

Напомним, до недавнего времени из-за ситуации с коронавирусом в стране вопрос с организацией летнего отдыха детей буквально завис, однако теперь уже известно, что летние лагеря для школьников, скорее всего, откроются в июле.