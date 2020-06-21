2020-06-21T02:31:21+03:00
Общество

Как изменится отдых в детских лагерях летом-2020, расскажет замминистра просвещения: прямая онлайн-трансляция

Об особенностях отдыха в детских лагерях летом-2020 слушайте в программе «Родительский вопрос» на Радио «КП» 21 июня
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Из-за ситуации с коронавирусом специалисты не могли сказать, когда откроются детские лагеря летнего отдыхаИз-за ситуации с коронавирусом специалисты не могли сказать, когда откроются детские лагеря летнего отдыхаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 21 июня, в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «КП» (97,2 ФМ в Москве) заместитель министра просвещения Денис Грибов и начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская расскажут, как изменится отдых в детских лагерях летом 2020 года.

Стоит отметить, что это будет, по сути, первый выход официальных лиц с информацией об организации летнего отдыха детей в этом году. Еще дней пять назад сводной информации не было и общего понимания – тоже. Ранее наш опрос показал полную растерянность директоров и учителей на местах.

Напомним, до недавнего времени из-за ситуации с коронавирусом в стране вопрос с организацией летнего отдыха детей буквально завис, однако теперь уже известно, что летние лагеря для школьников, скорее всего, откроются в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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