Волков проиграл бой на турнире UFC Vegas 3 Кертису Блейдсу

В ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе очередной турнир прошел в рамках промоушена UFC. Главной схваткой UFC Вегас 3 стал очередной бой россиянина Александра Волкова. Он подрался с опасным американцем Кертисем Блейдсом. Для русского спортсмена эта схватка была важна:

- Он точно станет претендентом в случае победы. Но подерется за титул после Фрэнсиса Нганну, поскольку есть очередь, - сказал в интервью ТАСС перед боем менеджер бойца Иван Банников.

Блейдс перед боем оказался тяжелее своего соперника. Согласно итогам церемонии взвешивания, у Блейдса - 118,3 кг веса против 112 у Волкова.

Номинально по своей специальности американец Блейдс - боец. И Волков провел параллели с Хабибом Нурмагомедовым перед поединком:

- Я бы не хотел себя противопоставлять Хабибу и моделировать, будто я дерусь против него. Стилистически да, для обывателя так можно объяснить: я дерусь против борца. Но Хабиб часто заканчивает приемами, а у Блэйдса, по-моему, их вообще нет, он полагается просто на прессинг, - сказал Волков в интервью Матч ТВ.

А вот сам Блейдс, делая прогноз на схватку с Волковым, был уверен в себе:

- Я сомневаюсь, что бой пройдет все пять раундов. Я действительно в этом сомневаюсь. В любом случае будет досрочное завершение поединка. Я сломаю его. Это лишь вопрос времени. Все зависит от того, сколько времени мне понадобится для этого.

А что же касается Волкова, то перед боем он написал у себя в личном Инстаграме:

- Почти сутки мы провели в дороге и, наконец, добрались до места. Сложнее всего мне даётся разлука с семьёй, даже на такой, казалось бы, небольшой срок. Но это придает дополнительные силы и мотивацию победить. Мне важно осознавать, где мой дом, за кого я дерусь и ради чего выступаю. Ну а победа – это уже дело техники.

Как сказал менеджер Волкова, в США на этот бой спортсмен приехал с кучей пересадок через Турцию. И на поединок он приехал, не имея обратного билета. Так что даже дату возврата в Россию никто не знал.

Характер поединка был одним - Кертис Блейдс использовал свои сильные стороны в виде борьбы, уводя в партер спортсмена из России. И в итоге добился победы над Волковым.