Бабкина, Васильев и Михайлов вручили премию врачам

В этом году ежегодную премию медицинским работникам «Призвание» вручали в 20-й раз. На Первом канале церемонию вручения профессиональной премии врачам покажут в воскресенье, 21 июня, в семь вечера. А мы расскажем о закулисье праздника, который снимали в четверг.

Накануне мероприятия и медработники, и звезды эстрады сдавали тесты на коронавирус. Екатерина Стриженова подтверждает этот факт: «Все участники церемонии в обязательном порядке сдали тесты на антитела и коронавирус. Я это делала впервые. В воскресенье в День медицинского работника на Первом канале вы увидите уникальные история спасения людей – иначе как чудом такие операции не назовешь, все на грани человеческих возможностей».

Надежда Георгиевна Бабкина за кулисами «Призвания» с Вероникой Игоревной Скворцовой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Премия «Призвание» проходила в концертном зале театра «Русская песня» Надежды Бабкиной. Надежда Георгиевна вручала «Призвание» в одной из номинаций с коллегами Стасом Михайловым, Александром Васильевым. Эти звезды благодарили врачей докторов за спасение их от коронавируса – они проходили лечение в столичных клиниках: Михайлов в клиническом госпитале «Лапино», Бабкину спасли в «Медси», а Васильев лечился в «Коммунарке». За кулисами и на сцене звезды благодарили врачей за спасение. Премию вручили команде новосибирского «Вектора» в номинации «За создание нового метода диагностики».

Стас Михайлов выступит впервые за три месяца, шокирует сегодня телезрителей Николай Басков – он похудел на карантине невероятно и теперь может смело получить титул «самого стройного на карантине».

Михайлов и Басков спели для врачей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Президент благотворительного фонда поддержки достижений в области медицины «Призвание» Елена Малышева рассказала: «Мы отмечаем свой 20-летний юбилей и даже приснится не могло, что это будет в такой трудной обстановке. Но сегодня это праздник победителей, потому что мы вышли из «красных зон», мы победили. Мне кажется, что вся страна поняла, что только когда медицина сильная, оснащенная, у врачей есть абсолютно все (лекарства, приборы, зарплаты) – только тогда жизнь длиннее смерти».

На «Призвании» будут чествовать не только врачей с передовой борьбы с коронавирусов, награды получат команды медиков, совершивших прорывы в разных отраслях медицины. К примеру, «Призвание» получили директор НИИ кардиологии и инженер из Томска, создавшие прибор для малоинвазивной диагностики и лечения аритмий.

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