Путин присвоил пятерым врачам звания Героев Труда

Владимир Путин к Дню медика наградил врачей государственными наградами. Пятеро врачей удостоены звания Герой Труда:

- главный врач клиники в Коммунарке Денис Проценко,

- главный врач 52-й больницы Марьяна Лысенко,

- главный врач питерской Покровской больницы Марина Бахолдина,

- главный врач нижегородской больницы Юлия Гаревская,

- врач центра эпидемиологии в Калининграде Ирина Коваль.

Кроме этого, несколько тысяч докторов по всей стране «за заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусом» удостоены ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Это самое массовое награждение в истории современной России.