На 30 лет моложе: как певице Шер в 74 года удается так выглядеть

Иметь моложавое личико в преклонные годы в наше время не так уж сложно: пластическая хирургия достигла невиданных высот, не говоря уж об аппаратной косметологии, правильной косметике и выгодном освещении в момент фотосъемки. Какой в этом смысл, если твое тело дряхлеет и самая прогрессивная медицина тут бессильна?

Но Шер — это особый случай. Встретившая 20 мая свои 74 певица не просто свежа как майская роза. Она все еще дает многочасовые шоу, где танцует на 20-сантиметровых шпильках и обтягивающих купальниках. Жаль, что из-за карантина концертов сейчас нет, а то бы она дала жару. Но Шер и вне сцены полна энергии, достаточно почитать ее яростные твиты о политике и общественной жизни в США. Делала ли она пластические операции? Да, и сама в этом признавалась: «Это делает меня счастливой. Иначе моя грудь болталась бы где-то на спине».

Но есть у нее и другие секретики.

Жаль, что из-за карантина концертов сейчас нет, а то бы она дала жару.Фото: Twitter.com

Секрет №1. Хорошие гены

Да, с этим Шер, урожденной Шерилин Саркисян, повезло так повезло. Актриса, певица и модель Джорджия Холт буквально на днях - 9 июня, отметила 94-летие. Еще недавно мать и дочь часто появлялись на публике, заставляя всех трепетать от восторга: они же выглядят как сестры! В 2013-м Шер с мамой выпустили дуэт I`m Just Your Yesterday («Я просто твое вчера») и документальный фильм Dear Mom, Love Cher («Дорогая мама - с любовью, Шер») - в картине также появилась вторая дочь Джорджии, актриса Джорджин Лапьер.

Но годы все берут свое — свежих фото Джорджии не было уже давно. В этом году Шер, строчащая каждый день по несколько твитов, 9 июня — в день рождения мамы, промолчала: настало время, когда в самые дорогие праздники хочется тишины. Так что остается рассматривать прошлогоднее фото, когда Джорджии Холт стукнуло 93.

Фото 2018 года: «Эй, я сделала Шер!» написано на майке Джорджии (выше изображены Стив Джобс («Я сделал Apple»), Билл Гейтс («Я сделал Microsoft») и Марк Цукерберг («Я сделал Facebook»).Фото: Twitter.com

2. Фитнес с тренером 5 раз в неделю

«С возрастом вы должны заниматься в тренажерном зале все усерднее. Чем вы старше, тем больше вы занимаетесь, - рассказывала Шер в интервью. - Тогда ваш возраст ничего вам не сделает». С личным тренером она тренируется 5 раз в неделю — это позволяет выдерживать многочасовые шоу наравне с молодыми танцорами. Кстати, планку Шер держит пять минут. Имейте в виду: если вы никогда не делали это упражнение, вас хватит минуты на полторы, как молоды бы вы ни были.

3. Диета: нет сыру и молоку, да - сладким фруктам

Шер не придерживается строгого вегетарианства, но избегает ветчины и красного мяса. Разумеется, в очереди в «Макдоналдс» ее тоже не встретить. О своей диете с низким содержанием жиров она подробно рассказала в книге «Шер: стройность навсегда. Здоровье, фитнес, красота». «Я избегаю жирные продукты — они делают меня вялой и от них толстеешь. Сыр — одна из худших вещей для организма, в нем слишком много жира. Я отучала себя молока, перешла на обезжиренное… Если в моем рационе вообще осталось молоко».

Как-то на съемках фильма Шер вместе с Мишель Пфайффер обнаружили, что клубни батата чудо как хороши после всего 4 минут в микроволновке. Так и питались между дублями, закусывая сладкий картофель салатом цезарь.

В ежедневном меню певицы — коричневый рис, бобовые (источник растительного белка), паста и фрукты. «Паста дает мне энергию (содержит медленные углеводы — при условии, использована мука из твердых сортов пшеницы. - Авт.) И фрукты тоже — предпочитаю бананы, папайю и нектарины - в них много сахара, но при этом он натуральный, не рафинированный». Разумеется, надо много двигаться и танцевать, чтобы полученную энергию потратить и не есть по грозди бананов за один присест.

Мама Шер год назад.Фото: Twitter.com

4. Никакого алкоголя и сигарет

В этом вопросе Шер скучна как Елена Малышева: нет, нет и нет! Хотя не скрывает, что в ее жизни было и то, и другое, и даже наркотики. Певица напоминает, что сигареты — верный способ заработать себе парочку сердечно-сосудистых заболеваний и рак. «Я позволяю себе выпить только 3-4 раза в год», - говорит Шер. Очевидно, речь о праздниках — не обо всех, а только о самых дорогих. «Быть здоровой — это часть моей жизни», - уверяет она.

Шер все еще дает многочасовые шоу, где танцует на 20-сантиметровых шпильках и обтягивающих купальниках. Фото: imago images/3S PHOTOGRAPHY/ТАСС

5. Тщательный уход за кожей

Лицо любой актрисы и певицы год за годом подвергается мощному стрессу от постоянного нанесения сценического грима — а это совсем не то же самое, что и легкий декоративный макияж. Правда, откровения Шер на этот счет несколько обескураживают. С одной стороны, она уделяет здоровью кожи большое внимание, а с другой признается, что особой методики у нее нет: «Я просто использую кремы и тоники от разных производителей». И называет популярные в США марки: Barbara Sturm, Proactive. По тамошним меркам это далеко не элитная косметика, скорее, качественный массмаркет - все от $30 до $140 за баночку.

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