2020-06-21T12:01:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве зафиксировано 968 новых случаев COVID-19: самое низкое число с 9 апреля

Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 8%.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Эпидемия в столице пошла на спад, об этом говорят в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Эпидемия в столице пошла на спад, об этом говорят в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Эпидемия в столице пошла на спад, об этом говорят в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В столице, по данным на 21 июня, зафиксировали 968 новых случаев коронавируса. Например, 20 июня было выявлено 1057 человек с ковидом.

- Это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, - говорят в штабе.

Среди заболевших всего 7,6% людей старше 80 лет, большинство - от 18 до 45 лет. Все пациенты, у которых выявили коронавирус, уже находятся под медицинским наблюдением.

Всего в Москве за весь период пандемии выявили 213 946 случаев заболевания, вылечились уже 135 556 человек.

В России за последние сутки выявили 7 889 новых случаев коронавируса. При этом полностью выздоровело 10 186 человек.

- Самые большие цифры по заболевшим: Москва - 1057 человек, Московская область - 591, Ханты-Мансийский АО - 280, Санкт-Петербург - 232, Нижегородская область - 228, Свердловская область - 224, Воронежская область - 202. В остальных регионах меньше 200 человек, - рассказали в Оперативном штабе.

По последним данным (на 21 июня 2020), в России всего:

- выявлено 576 952 случая коронавируса в 85 регионах,

- 8 002 летальных исхода,

- 334 592 человека выздоровели.

Медики - герои нашего времени.«Если ты думаешь, что ты особенный и что тебя не коснётся пандемия, ты глубоко заблуждаешься», - послушайте, что говорят медики, борющиеся с коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

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