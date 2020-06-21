2020-06-21T12:22:04+03:00
Спорт

Локомотив - Оренбург 21 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Локомотив - Оренбург 21 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" сыграет с "Оренбургом" 21 июня."Локомотив" сыграет с "Оренбургом" 21 июня.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Локомотива" возвращаются в сезон после перерыва в три месяца. Столичный клуб дома примет крепкий "Оренбург". Это будет первая игра для нового наставника "Локо" - Николича. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Оренбург 21 июня 2020.

Статистика личных встреч Локомотив - Оренбург 21 июня 2020

5 матчей сыграли между собой команды. "Локомотив" - три раза побеждал, 1 раз - "Оренбург". А в ноябре 2016 года в первой очной встрече команды сыграли вничью 1:1. В первом круге на стадионе "Газовик" в Оренбурге в сентябре 2019 года "Локо" добился победы со счетом 3:2.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Оренбург 21 июня 2020

У "Локомотива" - больше шансов на успех.

Прогноз на матч Локомотив - Оренбург 21 июня 2020

"Локо" должен одержать победу в этой игре.

Составы команд на матч Локомотив - Оренбург 21 июня 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Локомотив - Оренбург 21 июня 2020

Матч Локомотив - Оренбург 21 июня 2020 года в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Оренбург 21 июня 2020

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Оренбург можено будет посмотреть с 17:30 на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

Трансляция матча Локомотив - Оренбург 21 июня июня 2020

Трансляция матча Локомотив - Оренбург 21 июня и начнется в 17:30 на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

Локомотив - Оренбург 21 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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