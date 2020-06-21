Исследователи: использование мобильного телефона на совещаниях вызывает ненависть окружающих

Ученые Канзасского университета провели необычное исследование. Они решили посмотреть, как использование гаджетов во время собраний, совещаний и переговоров повлияло на их участников. Результаты получились очень красноречивыми: когда люди видели на рабочих встречах в руках друг друга мобильные телефоны, эффективность таких собраний падала на 30 процентов. Причем неважно было, использовался ли смартфон для работы или для личных целей.

Чтобы прийти к таким выводам исследователи Канзасского университета провели тесты с 243 участниками. Им предложили оценить вовлеченность в ход деловых встреч с использованием мобильного телефона, ноутбука и бумажного блокнота. Старая добрая тетрадка выиграла – мало кто из участников исследования подозревал, что ее обладатель во время переговоров занят чем-то посторонним. А вот использование смартфонов и ноутбуков вызвали большое недоверие. Более того, даже мысль, что участники совещания могут для работы использовать гаджет, редко исправляла ситуацию.

«Мы знаем, что вам телефон может быть нужен для работы, но мы также знаем, что телефоны могут использоваться чтобы тупо прокручивать ленты социальных сетей. И когда мы видим смартфон в чьих-то руках во время совещания или переговоров, нам кажется, что его используют совсем не для дела. Ведь мы никогда не сможем до конца узнать мысли и мотивы наших партнеров, поэтому мы склонны делать негативные предположения о других», - прокомментировал это наблюдение доцент исследований в области коммуникации Канзасского университета Кэмерон Пирси.

Для такого сложного чувства придуман даже свой термин – «фаббинг». Это слово означает, что кто-то не способен отказаться от постоянного использования телефона, но этой свой привычкой копаться в нем даже во время разговора он демонстрирует пренебрежение к собеседнику. Сам термин фаббинг (phubbing) и образован от двух английских слов - phone (телефон) и snubbing (относиться с пренебрежением) еще в 2012 году. И с тех пор обозначает значительную проблему в общении между людьми. Согласитесь, не слишком приятно выступать с докладом или вести переговоры, видя как ваши сослуживцы и партнеры не отрывают взгляда от экранчиков смартфонов.

Научно установлено, что фаббинг - это признак возможной депрессии, что за обедом он делает блюда менее вкусными, и очень вредит личных отношениях. Вот теперь ученые докопались, что даже подозрения в фаббинге могут порушить бизнес.

Использование ноутбука во время переговоров тоже воспринималось с негативом, хотя и меньшим, чем смартфоны – люди тоже подозревали, что, скрывшись за экраном компьютера, вы можете заниматься во время совещания черте-чем. А вот бумажный блокнот воспринимался нормально. Но исследователи заметили, что если перед началом собрания во вступительном слове подробно объяснить, для чего конкретно вам по работе нужно использовать телефон или ноутбук, то ситуация перестанет быть угрожающей. Так что несколько акцентированных извинительных фраз типа «Во время встречи я буду делать конспективные заметки в свой смартфон» и демонстрация экрана может спасти деловое совещание от провала.