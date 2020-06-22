Советы Горбачева по обустройству Америки, госдеповская пионервожатая, Милонов и чародейство, народный артист против коллективок, и Павловский на прекрасном голубом Дунае

В 1987 г., когда расцветало новое политическое мышление для нашей страны и для всего мира, генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев предложил применить это мышление в США. Рассказав об успехах СССР в решении национального вопроса, он отметил, что заокеанская держава в смысле автономизации явно отстает и предложил учредить в США Негрскую автономную республику (или несколько республик).

Тогдашний президент США Рейган не придал значение идее (возможно, у него уже тогда проявлялись признаки болезни Альцгеймера, не давшей оценить это начинание), а вскоре у самого Михаила Сергеевича так разгулялись силы и развернулись процессы, что ему стало не до содействия прогрессу цветного населения США. Однако, сейчас, спустя тридцать с лишним лет мы видим, как негритюд мощно рулит, а представители иных рас благодарят и кланяются, кланяются и благодарят. Очевидно, М. С. Горбачев – это часто бывает с пионерами и пророками – просто опередил свое время.

Но российско-американское сотрудничество – это улица с двусторонним движением. Бывшая, но рассчитывающая возродиться при новой, как она надеется, демократической администрации, сотрудница Госдепартамента Виктория Нуланд, славная раздачей выпечки на Майдане, а также стажировкой на корабле советского торгового флота, где, по предположению, матросы научили ее кратко и сильно выражаться по-русски (если этого прежде не сделали советские пионеры, у которых молодая Вика по обмену была вожатой), снова проявила задор и тяготение к молодежи.

Она предложила всемерно поощрять – вплоть до безвизового въезда – поездки российского юношества в США, чтобы они на месте увидели, сколь сладостно верховенство закона и демократическое устройство общества, а затем, вернувшись в Россию, несли свои впечатления в массы. Идея понятна, карьера пионервожатой – это навсегда. Очевидно, Нуланд предполагает, что молодые гости из России немедленно усвоят выражающий верховенство закона призыв "Сарынь на кичку!", приобретут в магазинах товары со 100%-й скидкой, после чего с богатыми трофеями вернутся на родину. Там они будут продвигать демократию, грабя близлежащие винные точки.

И с продвижением демократии в России могут быть проблемы, и распространившимся среди лидеров общественного мнения увлечением восточной мистикой -- тоже. Видя такую опасность, борец с мужеложством и эзотерикой депутат Думы В. В. Милонов обратился в Роскомнадзор с предложением "Рассмотреть идею об обязательном маркировании любых так называемых астрологических прогнозов в СМИ специальной пометкой государственного образца, что данная информация носит исключительно фантазийный и лживый характер. Также прошу вас оценить идею о запрете публикации таких прогнозов на территории нашей страны".

Настоящим адресатом послания, очевидно, является глава СБ Н. П. Патрушев, заведующий также и духовной безопасностью россиян. Милонов властно напоминает ему о словах Писания "Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, чародей (Втор.18:10)" и "Исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя (Мих.5:12)". Пророков Михея и Моисея Патрушев точно должен послушать.

Народный артист Республики А. Ю. Домогаров с не меньшим пророческим жаром обличил хулителей заслуженного артиста М. О. Ефремова "А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?". И призвал таковых лицемеров не приходить на его спектакли.

В домогаровских обличениях не все ясно. Он начинает с того, что осуждающие сами были подвержены бытовому разложению – пили, гуляли и развратничали, хотя претензии к Ефремову несколько иные. Сложную личную жизнь ему вообще никто не ставит в вину.

Затем идут прегрешения общественного характера, к которым относится рассылка гневных писем. До сей поры подписание коллективок на тему "Неистовый тиран родной страны своей, взнесенный в важный сан пронырствами злодей" (последний пример – 148-е воззвание Конгресса Интеллигенции, подписанное В. А. Шендеровичем, М. М. Касьяновым, Д. Л. Быковым, А. В. Макаревичем и другими великодушными россиянами) рассматривалось, как проявление бесстрашной гражданственности. Согласно же А.Ю. Домогарову, это есть постыдное дело, подобное неистовому пьянству и блудодеянию. Могий вместить, да вместит.

Хотя гонения на видных общественных деятелей под предлогом их пьянства за рулем распространяются, как зараза. Бывшая австрийская канцлерин (июнь 2019 г. -- январь 2020 г.) Бригитте Бирляйн посетила с друзьями ресторан в центре Вены, затем села за руль, была остановлена полицией, и анализ крови показал 0,8 промилле алкоголя. До Ефремова с 2,1 промилле, конечно, далеко, но тоже солидно. После чего экс-канцлерин лишили водительских прав.

В былые времена, когда из Москвы было несколько ежедневных рейсов в габсбургскую столицу, можно было бы немедленно отправить в Вену целую агитбригаду из знаменитых российских артистов, которые бы обращались к австрийским гражданам: "Meine Damen und Herren! Да кто же из вас не садился пьяным за руль?". Но теперь границы закрыты, и на прекрасном голубом Дунае находится лишь застрявший там тайный советник Кремля Г. О. Павловский. Только ему остается гневно обращаться к полиции: "Дудки! Не отдадим вам фрау Бирляйн!", -- больше некому.