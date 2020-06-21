2020-06-21T14:54:44+03:00
Общество

22 июня впервые пройдет Общероссийская минута молчания

Страна погрузится в тишину в 12.15 по московскому времени
Федор ПЕТУНИН
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Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.Фото: REUTERS
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Начиная с этого года в России будет официальная минута молчания, посвященная началу Великой Отечественной войны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

22 июня в России – День памяти и скорби. К дате нападения фашистских войск традиционно приурочено множество мемориальных мероприятий. И их часть непременно была минута молчания. Так же по собственной инициативе замолкали телеканалы и радиостанции. Но в 2020 году впервые пройдет Общероссийскую минута молчания – в строго определенное и исторически обоснованное время. Причем охватит одновременно всю страну.

В документе за подписью премьер-министра говорится: «Общероссийская минута молчания проводится одновременно на всей территории Российской Федерации ежегодно 22 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени».

Время это, конечно, выбрано не случайно. Ровно в 15.15 22 июня 1941 года народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сообщил гражданам Советского Союза о начале войны.

1 апреля соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, а теперь изменения в акты правительства внес Михаил Мишустин. Депутаты, внесшие в свое время этот законопроект, в пояснительно записке отметили, что если бы минута молчания была объявлена по каждому погибшему во время войны советскому человеку, мир замолчал бы больше чем на 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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