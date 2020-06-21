«Шесть раз в год Ефремов был в Юрмале на реабилитации»: теперь за латвийскими домами артиста присматривают их экс-владельцы

Михаил Ефремов ждет суда после смертельного ДТП, которое он совершил две недели назад. Коллеги и близкие артиста теперь в ток-шоу наперебой рассказывают, что Ефремов пил и дебоширил уже долгие годы. Однако делал Михаил Олегович короткие перерывы в своих запоях на «длинных дистанциях». Рассказываем, как и где Ефремов восстанавливал здоровья.

У Михаила Ефремова астма, поэтому прибалтийский воздух артист считал для себя целебным. Еще с юности он бывал в Прибалтике – мама Алла Покровская возила сына по санаториям. С пятой женой Софьей Кругликовой и детьми Ефремов часто приезжал в Юрмалу – они снимали жилье по соседству с другом артиста.

Поэтому, когда Ефремов скопил гонорары за свой моноспектакль, он решился на покупку дома близ Юрмалы. Недвижимость Михаил Ефремов с женой купили на улице Дарзу (в переводе – на Садовой) – на большом участке стоят два дома. Кстати, по соседству с Ефремовым дом у Сергея Светлакова, правда на более престижной элитной улице.

Сам Ефремов рассказывал, что элита живет на соседней с ним улице: «Мы живем в десяти минутах ходьбы от центра – тут настоящая рижская Юрмала, а не рублевская. Наши соседи обычные местные жители. У нас всегда спокойно, тихо». Теперь соседи Ефремова шокированы новостями из Москвы, дают интервью местному ТВ: «Здесь Ефремов не пил, вел себя тихо. Приезжал на воздух: рассказывал, что смесь морского и хвойного ему нужна из-за астмы, мол, ему тут дышится легче». Сейчас за его домами присматривают их бывшие владельцы: они продали Ефремову недвижимость, и остались у звезды на небольшом окладе, чтобы присматривать за коттеджами пока хозяев нет, вести хозяйство – траву косить, убираться и так далее.

Участок и дом Михаила Ефремова в ЮрмалеФото: Иван ВИСЛОВ

Когда мы были в Юрмале в прошлом году, также общались с соседями Михаила Ефремова. Вот что удалось узнать: в начале он хотел приобрести совсем недорогой дом, но друзья сказали, что лучше раскошелиться и получить вид на жительство. Артист так и сделал – выбрал участок с двумя домами по средней цене. Искала варианты и оформляла все бумаги жена артиста Софья, она здесь обычно проводит все лето с детьми, порой ее мама прилетает из Америки погостить. Сам Ефремов приезжает не меньше шести раз в год – когда на две недели, когда на неделю. В Юрмале не пьет – оздоравливается. Интересно, что Михаил Ефремов живет в одном коттедже, а жена Соня с детьми в другом. По хозяйству и в саду он ничего не умеет делать – просит помощников. Никаких романтических ужинов вдвоем у Ефремова с женой тоже никогда не было – чаще встречи с друзьями или реабилитация в тишине на природе. Если в этом году откроют границы, то Софья с тремя детьми уедет в Латвию в отпуск, а вот Ефремов теперь нескоро сможет подышать морским воздухом.