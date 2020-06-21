Сергей Степашин: Спасибо Галицкому, который пошел на перенос матча «Краснодар» - «Динамо»

- Сергей Вадимович, почему в «Динамо» столько заболевших? Поторопились выйти из карантина?

- Три человека - после проверки выяснилось. Это Себастьян Шиманьски, Шарль Каборе и Клинтон Н'Жи. Когда команда находилась на базе и тренировалась, они были в изоляции, никуда не выезжали. Сейчас выясняем, как это могло произойти. В августе, когда начнется следующее первенство, 10 августа, ситуация изменится, я надеюсь, но не кардинально. Надо думать, как дальше будем играть. То ли держать людей все время на базе, но это физически очень тяжело. По сути дела, это самоизоляция. Или дополнительные меры безопасности должны предпринимать сами футболисты. С футболистов за это надо спрашивать. Если ты заболел, нарушил, по сути дела, дисциплину, связанную со здоровьем, то надо за это отвечать. Это уже вопрос будущего.

- «Краснодар» сразу согласился на перенос матча.

- Огромное спасибо Сергею Галицкому. Принято решение матч перенести на 19-е июля. Бюро исполкома РФС это решение приняло.

- А вы с самим Галицким не разговаривали?

- Я его поблагодарил.

- Команды не захотели повторить тот цирк, который устроили «Сочи» и «Ростов» - 10:1. Ростовчанам, где тоже несколько футболистов заболело, пришлось выставлять молодежный состав. Как вы относитесь к тому, что «Сочи» отказался переносить матч, сославшись на регламент?

- С точки зрения очков и результата, «Сочи» поступил так, как посчитало нужным. Я имею в виду президента клуба и главного тренера. Если брать спортивную составляющую, то это никуда не годится. Ты правильно назвал это цирком. Хотя это был не цирк, мальчишки побегали, поиграли. Если бы я был тренером, я бы выступил за «Сочи» молодежный состав. Это было бы по-честному. Но у нас эти вопросы уходят на задний план. Вот у «Краснодара» другое отношение. Я надеюсь, что краснодарцы напрямую выйдут в Лигу чемпионов, буду за них болеть. Хорошо играющая команда.

У нас тоже был вариант послать туда молодежную команду. Они, кстати, стали чемпионами страны. Но молодежка есть молодежка. И решение уже принято. Хотя у нас впереди еще матч с ЦСКА. А потом с тем же «Сочи».

Здесь возникает второй вопрос: что делать дальше? Обидно «Ростову». Какие будут еще у команд проблемы, кто его знает. Запасных сроков быть не может. Именно сейчас уже на август нужно внести изменения в регламент. И точно прописать все возможности и форс-мажоры в этой истории. Пока были устные заявления Дюкова и Алаева о том, что можно перенести, можно договариваться. Но это не регламент.

Есть опыт Бундеслиги, итальянского и английского футбола. У них в этих ситуациях изолируют только игроков, которые заболели. Делают три теста. Если все остальные игроки здоровы, они играют. Я полагаю, что нужно садиться за стол переговоров с Роспотребнадзором и говорить об этом. Решение о том, чтобы 58 человек посадить на карантин на две недели, это решение областного Роспотребнадзора. Чем оно мотивировано, я не знаю. Я не врач, но есть другая история, есть другие страны. Следующее первенство мы начинаем 10 августа. Что ж, мы будем продолжать эту практику? Надо серьезно договариваться и принимать решения. Я постараюсь переговорить с Геннадием Онищенко, я его давно знаю, может, он какие-то рекомендации даст. Это мой старый товарищ.

- Вы еще месяц назад сомневались, стоит ли так рано возобновлять чемпионат России.

- Понятно, что прецедент с «Ростовом» и «Динамо» очень неприятный и для той, и для другой команды. Я вчера посмотрел матчи, матчи интересные, красивые. И «Зенит» сыграл прекрасно, и «Анжи», и «Рубин» на выезде. А с другой стороны, ну, хорошо, не начали бы мы сейчас, все равно 10 августа мы бы начали новое первенство. Что изменится за полтора месяца?

Мы же провели книжную ярмарку. Будет Парад Победы. А что ж футбол? Это спорт. Нужно проанализировать все, что произошло с коронавирусом, и принимать адекватные меры. А не прикрывать одно место и скопом всех отправлять на изоляцию.

- Ваш рецепт, как выходить из ситуации? Уже появились голоса, что чемпионат пора сворачивать.

- Сворачивать ничего не надо. Надо четко все прописать в регламенте. Я несколько лет был членом исполкома РФС. Не знаю, почему это не было принято. Я сегодня говорил об этом с Сергеем Прядкиным. Он со мной полностью согласен.

- Ваши пожелания футболистам, болельщикам.

- Чтобы футболисты не расстраивали болельщиков, а играли так, как в этих четырех встречах, которые прошли в субботу. Футбол возвращается в нашу жизнь, это значит, что наша жизнь возвращается в нормальное русло. Красивый футбол.