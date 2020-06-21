«Певцам нельзя поворачиваться и прикасаться друг к другу»: Анна Нетребко начала выступать в новых условиях

У Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова этой осенью запланированы выступления в Москве, Воронеже, Новосибирске, Красноярске и других городах. Звезды оперы надеются, что осенью не будет второй волны пандемии, и выступления состоятся – билеты в регионах продаются, но никаких гарантий пока дать невозможно. Все решения принимаются, исходя из ситуации, которая меняется ежедневно.

На этой неделе впервые после объявления пандемии состоялись выступления Анны Нетребко, ее супруга Юсифа Эйвазова и других звезд оперы. Сцены из оперы «Дон Карлос» четыре дня подряд давали в Дрезденской Опере. Нетребко сообщила о новых условиях выступления: «В Дрезденской Опере мы будем выступать по новым условиям - на сцене будет находиться только 8 оркестрантов, больше нельзя. Певцы и музыканты должны стоять на сцене на расстоянии в полтора метра. Поворачиваться друг к другу и прикасаться нельзя. Концерт идёт час тридцать без перерыва. В зале будет присутствовать до 400 человек. Ни зрителям, не выступающим маски в зале не нужны. Всё же лучше, чем молчать до весны!»

Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов с Александром Малининым, его женой и дочерью после выступления в Дрездене.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После выступления Нетребко поделилась эмоциями: «320 человек аплодировали как 3000! Очень приятно было познакомиться с семьей Александра Малинина, я и вся моя семья многими годы являемся поклонниками его таланта». Семья Малинина живет в Германии, поэтому смогли посетить оперу, а затем пообщались с Нетребко и ее супругом. Дочь Малинина в новом учебном году начинает обучение в Лондонской консерватории, Устинья даже получила стипендию от Королевской Академии музыки – талант девушки оценили. Поэтому Устинья Малинина была рада пообщаться со звездами оперы.