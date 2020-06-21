В июле дети будут отдыхать, не выезжая из своих регионов

Еще в начале июня треть учителей не представляли себе, как они будут задействованы в организации летнего отдыха учеников, предписания каких организаций им нужно будет выполнять и как им будет компенсирована работа во время официального отпуска. (А он, напомню, у большинства педагогов 56 дней). Была некая растерянность и среди школьных директоров.

Это показал опрос, проведенный в первых числах июня лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ, сайтом kp.ru и Общероссийским профсоюзом образования «Организация детского отдыха летом 2020. Мнение директоров школ и учителей». Опрошены были 10 300 учителей и 2 600 директоров образовательных учреждений из всех 8 федеральных округов страны.

Во многом такая ситуация была объективной – школы заканчивали учебный год и нужно было быстро решать вопросы с выпуском старшеклассников. Кроме того, в разных регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции различна, где-то снимали ограничения, где-то – нет. Местным властям еще предстояло обсудить и выработать правила организации летнего отдыха ребят.

На сегодня ситуация стала существенно понятнее.

- Этот год – необычный с точки зрения организации отдыха и оздоровления, - прокомментировал результаты опроса в эфире Радио «Комсомольская правда» заместитель министра просвещения Денис Грибов. - Обычно к детской оздоровительной кампании открывается около 46 тысяч лагерей. В этом году, по нашему мониторингу, планирует открыться 33347 учреждений. Это 74% от плановых цифр. Из них 2300 стационарных лагерей с круглосуточной формой пребывания, где как правило, смены длятся 21 день.

Регионы сами решают, когда открывать лагеря исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Правительство Российской Федерации рекомендовано рассмотреть возможность начала кампании с 1 июля.

ЦИФРА

Около 5 миллионов ребят будут отдыхать в этом году в детских лагерях.

- Учителя говорили, что во многих регионах компенсируют сокращенное количество выездных лагерей пришкольными лагерями.

- Пришкольные лагеря – самая массовая форма занятости детей летом. Так было всегда.

- Треть учителей жаловались на то, что не очень понимают, как будет проходить их отпуск в этом году и на каких основаниях их задействуют летом для участия в работе лагерей…

- Как правило, в прежние годы пик активности пришкольных лагерей приходился на июнь и начало июля. В этом году график смещен. Да еще и накладывает отпечаток смещение ЕГЭ на июль. Это некий форс-мажор.

Тем не менее, 16 июня за подписью статс-секретаря, заместителя министра просвещения Павла Зиньковича в субъекты федерации ушел комплексный документ, собраны все методические рекомендации по оформлению трудовых отношений в летний период, в том числе в сфере детского отдыха и оздоровления.

Этот документ есть на портале детскийотдых.рф. Там есть и правовая информация. Учителя могут все документы изучить.

Сокращенные смены?

- Педагоги в некоторых регионах говорили, что планируются сокращены смены - 14 дней…

- Есть федеральные нормативно-правовые акты, в том числе СанПиНы, которые определяют количество дней в смене. Если 24 дня — это санаторно-курортное обслуживание детей. Если отдых и оздоровление – это 21 день. Есть возможность организовывать смены с меньшим количеством дней. Это будут смены отдыха и занятости детей. Мы попросили Роспотребнадзор уточнить возможность организации смен меньшим количеством дней.

Лагеря продолжительностью 14 дней могут быть актуальны в пришкольных лагерях. Сегодня нет задачи обеспечить только присмотр и уход за ребенком. Важно, чтобы был образовательный компонент. Некоторые программы могут быть рассчитаны и на 10, и на 14 дней. Это одна из форм занятости подростков и получения новых знаний.

Онлайн-лагеря

- Будут в этом году организованы онлайн-лагеря. Что это такое?

- Сегодня дети проводят много времени за компьютерами, за гаджетами, потребляют самый разный, и в том числе не всегда позитивный контент из интернета. Наша задача – предоставить им возможность получать информацию в рамках образовательных программ, интерактивных игр, викторин. Мы решили предусмотреть возможность, для тех, кто не смог попасть в лагеря, и находясь дома хочет узнать что-то новое, увидеть, услышать. На портале «Российская электронная школа» мы разместили около тысячи ресурсов, ссылок на различные программы. Задействована вся система учреждений дополнительного образования.

Онлайн-лагеря – это только небольшая часть форм активного вовлечения детей в интерактив. Основоположниками стали федеральные детские центры – «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена». Ребенок бесплатно несколько раз в день включается в эфир, участвует в какой-то активности – делает зарядку, получает задания, отключается, выполняет его, выходит опять в эфир, чтобы показать результат. Важно – онлайн лагерь не означает, что ребенок все время сидит перед монитором. Он двигается, для него придумывают разные занятия, во время которых он должен что-то делать руками, выполнять физические упражнения. Несколько педагогических вузов готовили вожатых для онлайн-смен.

Федеральные детские центры

- Как будут работать в этом году федеральные детские центры?

- Мы вынуждены были принять решение о временной приостановке работы всех детских центров. Пока ориентируемся на то, что 1 июля они возобновят свою работу. На начальном этапе наши центры будут принимать детей из регионов, где они располагаются. Надеюсь, к августу появится возможность приема детей из других регионов.

- А как получить путевки в федеральные лагеря?

- Сейчас переформатировалась работа лагерей, графики сместились. Путевками на июль располагают территории, в которых лагеря находятся. А дальше – есть график. Часть путевок по квотам розданы в каждый субъект Российской Федерации. Есть автоматическая система «Путевка», в которой на основе достижений ребенка, его портфолио, идут набор ребят в лагеря.

- В опросе директора школ говорили, что пришкольные лагеря будут фактически бесплатными, оплачивается родителями только питание.

- Цены очень разнятся. В стационарные лагеря путевки могут стоить и за 20 тысяч рублей, а 80 тысяч. Вопрос качества предоставляемой услуги. Пришкольные лагеря же организуются за счет бюджетов регионов.

Телефон горячей линии министерства просвещения по детскому отдыху: 8-800-444-35-38.

По чьим правилам должны «жить» лагеря?

Больше половины опрошенных учителей и администраторов в начале июня путались – не могли назвать документы, которые регламентируют организацию летних лагерей. Проясняем и это.

- В отношении лагерей – пришкольных, загородных – есть специальные федеральные санитарные правила. К ним в этом году Роспотребнадзором выпущены методические рекомендации. Они были размещены на нашем официальном сайте, – объясняет начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская. - Региональных требований нет.

Для пришкольных лагерей появились пять дополнительных требований. Заключаются они будут в соблюдении эпидрежима. А именно: при входе в школу детям и персоналу с утра будет проводиться термометрия. На входе. Также должны стоять антисептики. Следующая мера – условия для мытья рук. Либо антисептики должны стоять, чтобы можно было часто обрабатывать руки. Кроме того – мы просим побольше проводить мероприятий на свежем воздухе. И сотрудники пищеблоков должны работать в масках и перчатках.

- А учителя и ученики тоже должны быть в масках и перчатках?

- Нет, мы этого не рекомендуем.

- А что для выездных лагерей?

- Для них требования несколько жестче. И они обусловлены тем, что там круглосуточное пребывание детей в замкнутых условиях. Мы рекомендуем работу в закрытом режиме. Заезд персонала - на целую смену. Без выхода и без выезда. Если родители решили забрать ребенка посредине смены, то обратно в лагерь он уже не возвращается. Исключены родительские дни. Это самое жесткое условие.

Персонал лагерей должен проходить медосмотр. В этом году в него включено и исследование на коронавирус.

Обязательно должна проводится термометрия утром и вечером. И в лагере должен постоянно находится медицинский работник. Должен быть разработан маршрут в случае, если будут выявлены больные. В какие больницы детей будут везти, каким транспортом.

- А дети должны сдавать исследование на коронавирус?

- Нет. Они приезжают в лагерь с медицинскими документами. В том числе со справкой об отсутствии контакта с инфекционными больными. Коронавирус – инфекционное заболевание. В справке будет отметка о том, что ребенок не был на карантине, не состоял в контакте с инфекционными больными.

- Говорили, что среди трудностей – организация для ребят «зеленого коридора». Что это значит?

- Имеются в виду перевозки в лагеря самолетом или поездом. Для детей в этом случае выделяются отдельные помещения, где их собирают. Исключается контакт с другими людьми. Их проводят так, чтобы они не стояли в общих очередях, не гуляли по вокзалам. В прежние годы часто родители сами привозили детей в лагерь, причем опаздывая на день, два, а то и больше. В сегодняшних условиях это небезопасно. Поэтому коллектив должен быть сформирован в начале смены.

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