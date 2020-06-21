Получат ли россияне дни отпуска за нерабочий апрель

Россияне смогут уйти в отпуск за объявленные нерабочими из-за угрозы коронавируса дни. Принято решение включить этот период в рабочий стаж. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Напомним, с 30 марта по 8 мая в стране были нерабочие дни, когда людей призывали сидеть дома, чтобы минимизировать распространение коронавируса. Это был новый трудовой режим: вроде и не выходные, и не праздники, но работать не нужно. Не удивительно, что о последствиях этих полутора месяцев немало вопросов.

Один из них – получат ли люди отпуска за этот период? Трудовой кодекс РФ гарантирует каждому трудящемуся 28 дней оплачиваемого отпуска за год работы. Но это не значит, что нужно отпахать 12 месяцев, чтобы разом получить все 28 заветных дней, а до этого ничего не будет. Каждый отработанный месяц дает работнику право на 2,33 дня отпуска.

Неужели мы все потеряли почти 3 дня заслуженного отдыха, пока пережидали заразу? Все-таки мало кто собирался провести отпуск, сидя дома.

Чиновники успокаивают: отпуска не уменьшатся.

- Нерабочие дни с 30 марта по 8 мая включаются в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, независимо от того, работал или не работал человек в этот период, - сообщили kp,ru в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Ранее стало известно, что нерабочие дни не будут учитываться при расчете отпускных, больничных, декретных и других выплат, которые положены трудящимся. Соответственно, этот период никак не повлияет на размер этих выплат. Но даст право на 3 дня отдыха.

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