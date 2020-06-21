Протесты в США: борцы с рабством снесли памятник генералу армии Севера, который боролся с рабством

В США продолжается «культурная революция»: воодушевлённые массовыми протестами после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции — радикально-левые организации наподобие «Антифы» принялись переписывать историю. А именно — сносить памятники тех, кто, по их мнению, олицетворяет колониальное угнетение и расизм.

Как водится, в погромной кампании не обошлось без перегибов. В Сан-Франциско демонстранты снесли памятник генералу Улиссу Гранту. Это один из величайших деятелей в истории США, изображён на 50-долларовой купюре, возможно, лучший командующий войсками армии Севера, которая сражалась в 1861-65 ПРОТИВ рабства.

Позже Грант стал президентом, искоренял последствия рабства, пытался дружить с индейцами. А ещё без него было бы невозможно принятие 15-й поправки к конституции США, давшей темнокожим избирательные права в 1870 году. И вот на тебе — всё равно оказался «врагом».

Генерал Грант командовал войсками северян.Фото: EAST NEWS

Не обходится без трагедий в другой узловой точке Западного побережья США — «Автономной Зоне Капитолийского Холма» (так называются несколько кварталов в Сиэтле, захваченные радикальными левыми). Свою «народную республику» они объявили территорией толерантности — и уже несут первые потери. В ночь на 20 июня между обитателями «республики» вспыхнула перестрелка. Почему — не известно, но, учитывая местную свободу оборота наркотиков, это могла быть заурядная пьяная драка. Один человек погиб, один ранен.

Оскверненный памятник СервантесуФото: REUTERS

«Культурная революция» идёт и на Восточном побережье. В городе Роли (Северная Каролина) один из снесённых памятников «белым угнетателям» повесили на массивную опору уличного освещения, точно на плаху. По мнению консервативных комментаторов, это сигнал: так, мол, будет со всеми «буржуями».

Свергнутый памятник Хуниперо Серре — католическому миссионеру и просветителю XVIII векаФото: REUTERS

Вернёмся в Сан-Франциско. Там подверглись вандализму монументы и другим «угнетателям»:

— писателю, автору «Дон-Кихота» Мигелю Сервантесу (разрисован);

— поэту Фрэнсису Скотту Ки (низвергнут с пьедестала); если что, он — автор государственного гимна США;

— Хуниперо Серре — католическому миссионеру и просветителю XVIII века, пять лет назад причисленному Папой Римским к лику святых.

И это только заметные случаи, те, что попадают в газетные сводки. На деле подобные случаи вандализма исчисляются сотнями.

Толпа идет в парк "Золотые ворота" сносить памятник поэту Фрэнсису Скотту КиФото: REUTERS

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