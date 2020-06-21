Блогер-миллионник Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали

Известный блогер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали. О трагедии написал отец девушки в комментарии к последнему посту в Instagram: «Случилось большое горе. Насти больше нет с нами нет. Разбилась на мотоцикле». Информацию о смертельном происшествии подтвердила также сестра и мать Насти.

Очевидцы сообщили, что авария произошла на проспекте Сансет Роуд: девушка ехала на красном мотоцикле рядом со своим другом, в какой-то момент байки молодых людей столкнулись друг с другом на скорости.

Глава подразделения дорожной полиции Ни Лух Тивиасих рассказал, что инцидент случился примерно в 13:45 по местному времени, а Тропицель за рулем мотоцикла не смогла справиться с управление и врезалась в разделительный бордюр. Девушка получила серьезную травму голову и умерли на месте аварии, не дождавшись приезда медиков. Ее тело отвезли в больницу Санглах в Денпасаре.

Девушка получила серьезную травму голову и умерла на месте аварии, не дождавшись приезда медиков. Фото: Instagram Насти Тропицель

- К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить, - подтвердили смерть дочери ее мать.

Последние дни жизни 18-летняя Настя провела на Бали вместе со своей семьей. Девушка позиционировала себя как блогера, который «вдохновляет делать то, что нельзя».

Девушка позиционировала себя как блогера, который «вдохновляет делать то, что нельзя». Фото: Instagram Насти Тропицель

Особую популярность она обрела несколько лет назад, когда еще училась в школе. Чуть позже Тропицель перешла на домашнее обучение, а в прошлом году бросила школу, чтобы полностью посвятить себя YouTube-каналу, который уже успел набрать более миллиона подписчиков. В видеороликах девушка рассказывала о своих путешествиях по миру. Уже в 15 лет благодаря своему каналу Настя заработала первый миллион рублей.