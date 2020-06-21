Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток

«РАССЛАБОН» ТУТ НАЗЫВАЕТСЯ «ПРОТЕСТОМ»

Две невзрачных колымаги тормозят на Проспекте Независимости. Выходят человек семь. Крепкие. Накаченные.

Цепляемся взглядами.

«Вперед!» - командует старший.

Парни быстро, без остатка смешиваются с возбужденной уличной публикой... И невидимой цепью идут на встречу. По опыту знаю - дело плохо. Счет пошел на секунды...

Потом местные скажут, что вроде бы научились вычислять бойцов. Те, что только не придумывали - переставали бриться, одевали «отмороженные» футболки, заменили рации на мобильники – не помогло.

Скучающего типа у метро опытный белорус вычислит быстро. Он даже суровую женщину, зачем-то стоящую посредине пустынной площади, на всякий случай обойдет за километр.

Но в этот раз в Минске народ увлекся... Не сосредоточился. Не почуял беду...

Вокруг стандартный белорусский «расслабон», который тут называется «политическим протестом».

Хотя любому повидавшему хотя бы пару бархатных попыток революций, понятно, что это разве что самое-самое начало. Зародыш. Милое, кудрявое, голубоглазое дитя, которое не то что бить резиновой дубинкой, гладить хочется, восторгаться...

Стоят в аккуратной шеренге добропорядочные, прекраснолицые горожане и вроде бы просто... аплодируют.

Шеренга начиналась от филармонии, где собирал подписи кандидат в президенты Николай Козлов и уходила в горизонт километра на три... А дальше она рассыпалась и лениво дефилировала по проспекту. И хлопала. Просто хлопала...

Ни лозунгов. Ни «Лукашенко долой!». Ни-че-го!

Оппозиция вышла на улицы МинскаФото: REUTERS

Мимо едут машины и тоже просто сигналят. Если вслушаться – безумствует каждая третья. И сильно рискуют гудящие. Вокруг предельная концентрация гаишников, камер и возможностей получить по почте штраф. Но попробуй в этой сутолоке разбери...

На пешеходном переходе – спектакль. Зеленый свет на светофоре, пешеходы идут по зебре и хлопают. Машины стоят и гудят. Люди кланяются, машут водителям. Те в ответ.

Минск красиво гудел. Гуляют люди.

- Жаль, сигнал сломался, - жаловался подвозивший меня водитель. - Я бы сейчас душу отвел.

- Так долго терпели? – спрашиваю.

- Лет 20… – ворчит.

«Сограждане, акция не разрешена, – идет по цепи милиционер с мегафоном и добродушным лицом. - Просьба разойтись.

А власти действуют технологично. Перекрывают улицу для машин, чтоб не гудели. Закрывают метро. Потом отрубают интернет...

Белорусские оппозиционеры ведут сбор подписей за своего кандидата в президентыФото: REUTERS

«ПОЗВОЛЬ ИМ ДЕНЬ ПРОСТОЯТЬ — И ЗАВТРА МАЙДАН»

«Невидимые» парни выпрыгивают из толпы. Один прямо на меня. Он бежит в то мгновение, когда моя рефлекторно поднятая рука с телефоном застыла в нерешительности.

Фотографировать или нет?

Нет.

Опускаю руку. И тем спасаюсь. Боевик чуть меняет курс и атакует соседа. Паренька с рюкзачком, который руку с телефоном не убрал. Его просто сносят, на асфальте заламывают, отбирают телефон, пакуют и несут в машину. Туда закидывают еще троих. Потом еще...

- Да правильно Батька делает, - сказал мне один из минских друзей-политиков. - Позволь им день постоять - завтра вместо тысячи – десять придет. А потом сто. И все – Майдан.

Следующий день Минск прожил невозмутимо, словно ничего и не было. Проспект Независимости был стерильно чист. И тих. Мои «друзья»-качки, действительно неисправимы – их видно издалека. Мрачно околачиваются на каждом углу, как рыбаки без клева.

Хотя иногда фартит. Какой-то паренек в футболке с «погоней» (старинный герб Белоруссии) рискнул на проспекте купить кофе и исчез.

Опустел воскресный Минск.

Уехал приехавший, как говорят, разведать настроения Лукашенко, глава российского МИДа Лавров.

А собранные накануне Батькой европейские послы, видимо, сейчас ломают головы – что докладывать брюссельскому начальству?

Как объяснить – что случилось с белорусским президентом?

Что ждать после поразительных (а скорее нахальных) арестов главных его соперников - «газпромовского банкира» Виктора Бабарико (собравшего безумное количество подписей в свою поддержку – 426 тысяч) и блогера Тихановского?

С кем воюет на этих выборах Батька?

С оппозицией?

С Западом?

Или по братски - с Кремлем?

И главное – почему Батька, легко избиравшийся 25 лет, так занервничал?

В центре Минска накануне выборов президентаФото: REUTERS

ФЕНОМЕН БАБАРИКО

Самый популярный человек в Белоруссии теперь не Лукашенко.

Виктор Бабарико.

С этим даже бессмысленно спорить.

Включишь белорусский телевизор – Бабарико. Словно скопированный с советского «Крокодила» образ проворовавшегося буржуина, волокущего деньги в офшоры. На экранах блеют в раскаянии банковские подельники. Пачки денег, картины, готовые к переправке за рубеж (хотя эта коллекция белорусских художников вроде бы наоборот возвращена банком из-за рубежа, чем теперь глумливо пользуется оппозиция, распространяя изображения «Евы» в арестантской робе)...

Включишь белорусский интернет – Бабарико. Мученик. Всенародный кандидат. Тонны возмущений, океан проклятий и общая мысль: испугался Батька соперника...

Включишь телеграмм – тотальный Бабарико.

Уже не человек. А бездушное оружие. «Таран в руках хитроумных менеджеров «Газпрома».

В этом так прочно уверены официальные власти, что их гнев прорывается даже сквозь братскую дружбу народов.

«Кукловоды... опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше», — заявил председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель, сильно озадачив Москву.

Виктор БабарикоФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Смотри-ка, «а может быть и выше», это кого он имеет в виду?! - разлетелось по Белоруссии кухонным шепотом – дескать не на шутку разозлился Батька. Быть беде.

Что с одной стороны вроде бы обычное дело для страны, где принято пугать население российскими олигархами.

Но с другой – Лукашенко неузнаваем. Никогда Батька не опускался до споров с соперниками, а тут что ни речь, то прозрачная угроза посадить.

Причем, если раньше во всем виноват был Запад, то сейчас намеки на давление с Востока достигли такой адской концентрации, что разорвало все привычные шаблоны и стереотипы.

(Как в шутку заметил местный политолог Петр Петровский: «Позиция Лукашенко проста – я единственный пророссийский политик в Белоруссии. Все остальные пророссийские политики будут сидеть»).

Но вопрос: «Что успело измениться со времен триумфальных для властей парламентских выборов-2019? Что случилось за каких-то шесть месяцев?» имеет до обидного банальный ответ...

ОШИБКИ ПРЕЗИДЕНТА

По словам того же Петровского, белорусы устали вовсе не от Лукашенко.

Народный оптимизм подкосил коронавирус.

- 2020 год начался хорошо, - говорит эксперт. - Людям выплатили новогодние премии, бюджетникам на 30 процентов подняли зарплаты. Но пандемия спутала все карты. Люди пребывали в депрессии. И тут Лукашенко повел себя опрометчиво. Он зря бравировал своей смелостью - мол я мужик, а вы тряпки. Люди выросли в патерналистском обществе – и разозлились: «Да, мы слабые. Но ты будешь над нашей слабостью издеваться?».

Александр ЛукашенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но эта оплошность, по мнению Петровского, не трагическая.

- Большинство протестного электората не приходит на выборы. Они голосуют ногами. Что на пользу Лукашенко, – говорит он. - К тому же те, кто критиковал президента за безразличие к пандемии и боролся за самоизоляцию, уже через неделю, забыв о вирусе, резвились на митингах Бабарико. Уверен, через месяц они будут резвиться на митингах Цепкало (еще один кандидат в президенты, – ред.) и забудут про Бабарико.

Да рейтинг президента, по словам моих источников, растет. По закрытым социсследованиям он уже около 45 процентов.

Но большинство минских экспертов считает, что Батька совершил тяжелые ошибки, и теперь ему предстоят самые сложные выборы в его жизни.

- Похоже 26 лет несменяемости дают себя знать, – говорит минский политолог Валерий Карбалевич. - Власть перестает действовать осторожно и логично. Причем ошибки совпали с неблагоприятной мировой обстановкой, экономическим кризисом и печальным фактом: белорусская экономическая модель, похоже, исчерпала свой ресурс. За последние десять лет средняя зарплата не увеличивается. Она сейчас около 500 долларов, как и 10 лет назад. Но и доллар за это время на 20 процентов девальвировался. А весной все покатилось как снежный ком. К обиде на Лукашенко за его отношение к вирусу (дескать, умершие сами виноваты, играли бы в хоккей, не умерли бы) прибавилось раздражение учителей. Школы не закрыли. Но на уроки приходили 30-40 процентов учеников, а значит приходилось вести еще дистанционные занятия, которые не оплачивались. И шалости, которые раньше Батьке прощались (например, появления в загадочном обществе молодых, красивых девушек) теперь вызывает дикое раздражение.

Кроме того, по словам местных политиков, Лукашенко неожиданно потерял удобных спарринг-партнеров из непутевой белорусской оппозиции. Та по обычаю разругалась и приготовилась как прежде «слить» выборы, но тут появились удивительные для Белоруссии кандидаты – не политики, а серьезные управленцы. Бабарико – банкир. Цепкало – создатель местной Силиконовой долины (Белорусский парк высоких технологий), породивший знаменитый «Ворд оф танкс».

Похоже, команда Лукашенко только сейчас просчитала – насколько все плохо.

И масштабы той мобилизационной бури, которая прокатилась по властным кабинетам, можно представить по оговорке директора института социологии Геннадия Коршунова.

Он заметил, что апрельский рейтинг Лукашенко в Минске - 24 процента.

Других официальных цифр нет. А так как несанкционированные соцопросы в Белоруссии теперь запрещены законом, остается ждать начала избирательной кампании. Чтобы, например, проверить версию скептиков.

Они считают, что не так важно – кого зарегистрируют в кандидаты. В любом случае, Лукашенко придется решить тяжелую задачу – выиграть, когда его противники будут голосовать солидарно. За любого из оставшихся. Как выразился один из митингующих:

«Хоть за черта лысого, лишь бы не за Батьку.»

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