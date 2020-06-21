Леонид Рошаль: Золотые Звезды - самым достойным. Но список врачей-героев можно продолжить многократно

В воскресенье, 21 июня, в День медицинского работника, Владимир Путин подписал Указы о награждении врачей, медсестёр, представителей других специальностей - за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.

Пятеро медиков удостоены звания Герой Труда Российской Федерации. Особо отличившиеся получат Орден Пирогова (учреждённый на днях). Медали Луки Крымского (это тоже новая награда) вручат проявившим себя практикующим врачам, медсёстрам, другим сотрудникам медицинских организаций.

А на сайте KP.RU и в эфире Радио «Комсомольская Правда» в этот день - Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии...

Леонид Рошаль, Герой Труда России: «Золотые Звезды получат самые достойные. Но список врачей-Героев можно продолжить многократно. Всех - с Днём медицинского работника!» 00:00 00:00

- Леонид Михайлович, с вашим и нашим - Днем медицинского работника! Он, этот праздник, у всех у нас теперь общий.

- Да, спасибо большое за поздравление. И всех читателей и слушателей «Комсомолки» - тоже с этим праздником. Потому что он стал уже сегодня всенародным.

- Опубликован большой Указ президента России, и там сразу - столько выдающихся врачей - Героев!

- Во-первых, каждый из них достоин. Я думаю, они доказали своим трудом, что это так.

Но хочу сказать, что Героев, конечно, еще много, и список этот может быть продолжен многократно.

Потому что многие очень достойно себя проявили в этой ситуации, в этой пандемии.

И я поздравляю не только тех, кто стал Героем Труда, но и всех остальных, которые удостоены и других наград. Замечательно, что это есть. А всем хочу пожелать здоровья.

- И еще у меня, как всегда, «корыстный вопрос». Ваши прогнозы всегда сбываются. Сколько еще продлится пандемия?

- Ой, ну не надо пока… Давайте закончим на поздравлении. И все. Спасибо,

- Спасибо вам огромное!

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