"Локомотив" победил "Оренбург" 1:0 в первой игре с Николичем

В воскресенье, 21 июня, в Москве на стадионе "РЖД Арена" прошел последний матч 23 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Локомотив" принимал на своем поле "Оренбург" и эта игра за несколько часов до ее старта стала последней в туре. К "Краснодару" не приехало столичное "Динамо" и поединок решено было перенести на 19 июля. Так что поединок в Черкизово получил особый статус.

В первом тайме встречи было немало интересного. На 38-й минуте поединка Алексей Миранчук после паса Рифата Жемалетдинова открыл счет в поединке. Этот гол стал первым при новом тренер "Локо" Марко Николиче. Ну а спустя семь минут уже в добавленное время хозяева поля остались в меньшинстве.

Локомотив - Оренбург. 1:0. Алексей Миранчук, Тинькофф РПЛ, 23 тур 21.06.2020.Локомотив - Оренбург. 1:0. Алексей Миранчук, Тинькофф РПЛ, 23 тур 21.06.2020

Рифат допустил второе нарушение за тайм и получил красную карточку - на 19-й минуте матча Жемалетдинов был предупрежден впервые. Что же начало после перерыва! На 58-й минуте игры сфолил в своей штрафной Даниэль Мишкич. И судья сперва назначил пенальти.

Но - затем отменил свое решение, однако оставил в силе вторую желтую игрока "Оренбурга" Мишкича. На 83-й минуте встречи "Локомотив" мог забивать второй. И португалец Жоао Марио пролетел через половину поля, выбежал один на один с вратарем "Оренбурга".

Однако же попал мячом в перекладину после мощного удара. А через минуту у гостей удалили еще одного игрока. "Отложенный" штраф за игру рукой получил Малых. Так поединок команды доиграли в соотношении 10 на 9.

В финале поединка не получилось у "Локомотива" забить второй мяч - после просмотра ВАР в ворота "Оренбурга" поставили пенальти. Но Эдер отправил мяч выше ворот.

Футбольный клуб "Локомотив", добыв победу над "Оренбургом" на своем поле 1:0, с 44 очками - второй в турнирной таблице. Уральский клуб при 23 баллах остался на 15 строчке в таблице. Следующий матч у "Локомотива" назначен на 27 июня - в Казани команда Николича сыграет против "Рубина". А вот "Оренбургу" дома предстоит принять в этот же день ФК "Краснодар".