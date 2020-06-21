Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко намерен уйти в отставку: кто придет ему на смену

Катастрофическое поражение ЦСКА от «Зенита» со счет 0:4 может иметь для армейского клуба громадные последствия. Главный тренер команды Виктор Гончаренко намерен покинуть свой пост. Все решится в понедельник, и если белорусский специалист все-таки не согласится доработать в ЦСКА хотя бы до конца чемпионата, команду, возможно, возглавит Сергей Овчинников, у которого конфликт с армейскими фанатами.

Ссора в раздевалке

Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА из-за конфликта с командой. Он считает, что футболисты по каким-то причинам не хотят выполнять его требования. После первого тайма матча с «Зенитом», за который армейцы пропустили три мяча, Гончаренко в перерыве высказал футболистам все, что думает. По окончании игры, закончившейся крупным поражением ЦСКА от принципиального соперника (0:4) удурченный отношением к делу своих игроков Гончаренко покинул стадион, даже не заглянув на пресс-конференцию.

Демарш тренера в ЦСКА объяснили его ухудшимся состоянием здоровья. И как утверждают источники, в армейском клубе в понедельник надеются уговорить Виктора Гончаренко не уходить хотя бы до окончания текущего чемпионата. Сейчас в нем ЦСКА занимает 5-е место. И реальные шансы добраться до тройки призеров у армейцев невысоки.

Бердыев? Семин? Или Игнашевич? У ЦСКА нет кандидатов на замену

В ЦСКА оказался в трудном положении. Если Гончаренко уйдет, найти ему замену будет очень непросто. Виктор Михайлович только-только продлил контракт с клубом, в котором работает с 2016 года и с которым брал Суперкубок России и дважды становился серебряным призером чемпионата страны. В мае 2020 года Гончаренко подписал новое соглашение с ЦСКА до середины 2021 года.

При этом процедура заключение контракта несколько затянулась из-за пандемии. И в футбольном мире в возникшую паузу пытались понять, кто может возглавить ЦСКА взамен Гончаренко. Назывались имена Курбана Бердыева, Леонида Слуцкого и даже Юрия Семина. Все они выглядят спорными кандидатами: Бердыев всегда приходит в клуб со свой командой управленцев, а на это вряд ли согласится Евгений Гинер. У Леонида Слуцкого, кажется, в «Рубине» все более-менее наладилось, и если с деньгами в Казани не будет проблем, он скорее всего останется там строить большую команду. Юрий Семин – довольно рискованный вариант, и успеха он добивается, имея в составе очень дорогих футболистов, а ЦСКА сейчас команда совсем другой кадровой направленности.

Есть несколько экзотичных вариантов. Например, экс-капитан ЦСКА Сергей Игнашевич, работающий сейчас в «Торпедо». Или Дмитрий Кириченко, блеснувший, как тренер, в «Ростове» и отметившийся в «Уфе». Но это рискованные решения. Тем боле сейчас, когда игры идут так плотно, а перерыв между чемпионатами будет составлять считанные дни.

У Овчинникова конфликт с фанатами ЦСКА

Так что у армейского клуба вряд ли есть кандидат на замену Гончаренко. Но если нынешний наставник все-таки покинет команду, ею будет руководить кто-то из его помощников. Кандидатов двое – Сергей Овчинников и Виктор Онопко. Оба варианта не самые бесспорные. У Онопко нет опыта самостоятельной работы, хотя в ЦСКА он тренирует с 2009 года. В свою очередь у Сергея Овчинникова крайне напряженные отношения с фанатами ЦСКА. Они часто скандируют в адрес тренера своей же команды нелицеприятные кричалки, и хотя сам Овчинников относится к этому спокойно, это обстоятельство может быть проблемой в не самые простые для армейцев времена.

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