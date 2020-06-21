«Локомотив» одержал первую победу с новым тренером. Гончаренко из ЦСКА собрался на выход

Завершился 23-й тур чемпионата России по футболу, первый после рестарта первенства. Правда, полным его не назовешь, ведь игру «Краснодар» - «Динамо» перенесли на 19 июля. А матч «Сочи» - «Ростов», который ростовчане проиграли молодежным составом 10:1, Валерий Карпин назвал «первенством водокачки». Во всем виноват коронавирус.

Но и других событий было множество. Болельщики ЦСКА сейчас усиленно обсуждают возможный уход главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который якобы подал в отставку после разгромного поражения от «Зенита». Уже называется и имя его сменщика – Сергей Овчинников. Правда, Гончаренко может еще доработать до конца сезона. А там, глядишь, останется, пишут в соцсетях фанаты.

А в это время «Локомотив» одержал свою первую победу с новым тренером. Впрочем, это все равно играла команда Юрия Семина, который незримо присутствовал на трибунах. Немногочисленные болельщики еще в первом тайме на трибунах «РЖД Арены» вывесили баннер - «Не того деда убрали», после чего людей на трибунах стало еще меньше.

Теперь «Локо» вышел на чистое второе лигочемпионское место и оторвался от не игравшего «Краснодара» на три очка. Подтянулся к еврокубковой зоне и «Спартак», который еще продолжает играть и в Кубке России (в полуфинале он встретится с «Зенитом»). Красно-белые обыграли в Туле «Арсенал» и обошли его в турнирной таблице. Опустилось и «Динамо», которое пропустило свой матч.

Словом, кроме скорого чемпионства «Зенита», в таблице много белых пятен. Главное, чтобы футболисты не уходили на карантин целыми командами, как «Ростов» и «Динамо».

Результаты 23 тура

«Крылья Советов» - «Ахмат» - 2:4

«Сочи» - «Ростов» - 10:1

«Урал» – «Рубин» – 1:2

«Арсенал» - «Спартак» - 2:3

ЦСКА – «Зенит» - 0:4

«Уфа» - «Тамбов» - 2:1

«Локомотив» - «Оренбург» - 1:0

Турнирная таблица

И/О

1 Зенит 23/53

2 Локомотив 23/44

3 Краснодар 22/41

4 Ростов 23/38

5 ЦСКА 23/36

6 Спартак 23/31

7 Динамо 22/30

8 Уфа 23/30

9 Арсенал 23/28

10 Сочи 23/27

11 Рубин 23/26

12 Урал 23/25

13 Тамбов 23/25

14 Ахмат 23/23

15 Оренбург 23/2316 Крылья Советов 23/22

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