«Локомотив» одержал первую победу с новым тренером. Гончаренко из ЦСКА собрался на выход
Завершился 23-й тур чемпионата России по футболу, первый после рестарта первенства. Правда, полным его не назовешь, ведь игру «Краснодар» - «Динамо» перенесли на 19 июля. А матч «Сочи» - «Ростов», который ростовчане проиграли молодежным составом 10:1, Валерий Карпин назвал «первенством водокачки». Во всем виноват коронавирус.
Но и других событий было множество. Болельщики ЦСКА сейчас усиленно обсуждают возможный уход главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который якобы подал в отставку после разгромного поражения от «Зенита». Уже называется и имя его сменщика – Сергей Овчинников. Правда, Гончаренко может еще доработать до конца сезона. А там, глядишь, останется, пишут в соцсетях фанаты.
А в это время «Локомотив» одержал свою первую победу с новым тренером. Впрочем, это все равно играла команда Юрия Семина, который незримо присутствовал на трибунах. Немногочисленные болельщики еще в первом тайме на трибунах «РЖД Арены» вывесили баннер - «Не того деда убрали», после чего людей на трибунах стало еще меньше.
Теперь «Локо» вышел на чистое второе лигочемпионское место и оторвался от не игравшего «Краснодара» на три очка. Подтянулся к еврокубковой зоне и «Спартак», который еще продолжает играть и в Кубке России (в полуфинале он встретится с «Зенитом»). Красно-белые обыграли в Туле «Арсенал» и обошли его в турнирной таблице. Опустилось и «Динамо», которое пропустило свой матч.
Словом, кроме скорого чемпионства «Зенита», в таблице много белых пятен. Главное, чтобы футболисты не уходили на карантин целыми командами, как «Ростов» и «Динамо».
Результаты 23 тура
«Крылья Советов» - «Ахмат» - 2:4
«Сочи» - «Ростов» - 10:1
«Урал» – «Рубин» – 1:2
«Арсенал» - «Спартак» - 2:3
ЦСКА – «Зенит» - 0:4
«Уфа» - «Тамбов» - 2:1
«Локомотив» - «Оренбург» - 1:0
Турнирная таблица
И/О
1 Зенит 23/53
2 Локомотив 23/44
3 Краснодар 22/41
4 Ростов 23/38
5 ЦСКА 23/36
6 Спартак 23/31
7 Динамо 22/30
8 Уфа 23/30
9 Арсенал 23/28
10 Сочи 23/27
11 Рубин 23/26
12 Урал 23/25
13 Тамбов 23/25
14 Ахмат 23/23
15 Оренбург 23/2316 Крылья Советов 23/22
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ИСТОЧНИК KP.RU