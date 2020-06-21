К 110-летию Александра Твардовского: «Не высок, не то чтоб мал, но герой - героем»

Народная память - безошибочный маркер. А вот обывательское сознание - флюгер. Все помнят Твардовского как поэта и автора «Василия Теркина». Но поступь его при росте 177 сантиметров была чуть шире, чем принято полагать. Ведь Александр Трифонович воевал, описывал Великую Отечественную из окопов, дослужился до звания подполковника и, на минуточку, редактировал самого Солженицына.

«КП» представляет семь фактов, которые раскрывают Твардовского как огромную личность, масштаб которой не ограничен только лишь авторством блестящей поэмы про русского солдата-героя.

1. Погоны подполковника Твардовский получил не просто так, не как придворный писарь. «На Карельском воевал - За рекой Сестрою» - эти строки из «Василия Теркина» практически про него. Участник советско-финской войны и польского похода в Западную Белоруссию, он и во время Великой Отечественной военкором прошел вместе с действующей армией от Москвы до Кенигсберга, встретив войну на Юго-Западном фронте. Блестящие очерки Твардовского с фронта не просто поднимали боевой дух - они вселяли в людей веру в победу. Он умел ухватить сердцевину войны и героизма русского характера и передать это советскому человеку через словесность.

2. Сам Теркин родился раньше поэмы. И мог бы стать Ваней или Федей. Образ стал креативом газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины». А точнее, редколлегии, куда входил Твардовский. В номере от 31 декабря 1939 года вышла заметка: «Специальный корреспондент нашего отдела «Прямой наводкой» Вася Теркин, пребывающий на передовых позициях, готовит интересный материал, который будет печататься в ближайшее время».

Вдохновение для своих произведений военкор Твардовский черпал в реальных окопах. Фото: Wikimedia Commons

3. Собственно, поэму «Василий Теркин» можно назвать первым литературным сериалом. После выхода первых глав поэмы в «Красноармейской правде» 4 сентября 1942 года солдаты всех фронтов ждали продолжения и зубрили отрывки произведения. Строчки Твардовского зачитывали по радио Юрий Левитан и Дмитрий Орлов. В режиме реального времени, не вылезая из окопов, автор создавал произведение прямо в гуще событий.

4. На заре формирования вселенных Marvel (Железный человек, Халк и компания) и DC (Бэтмен, Джокер и проч.) комиксы про Василия Теркина уже вовсю гуляли по Советскому Союзу. Он добился высшего признания - вошел в народ - именно через рисованный фольклор. На черно-белых картинках боец побеждает белофиннов, дурит немецких автоматчиков, разоблачает болтунов - словом, действует на разных пространствах как полноценный супергерой.

5. Никогда не щадивший коллег Иван Бунин (Эдуард Лимонов на фоне его высказываний про классиков - просто робкий школьник) был в восторге от «Василия Теркина». Буквально. И котировал Твардовского как блестящего мастера работы со словом. «Я только что прочитал книгу Твардовского и не могу удержаться - прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом - это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный язык - ни сучка ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова», - писал Бунин другу, писателю Николаю Телешову в 1947 году.

А вот Анна Ахматова поэмы и ее языка не приняла: «Теркин»?! Ну да, во время войны всегда нужны легкие солдатские стишки»...

6. «Так скажу: зачем мне орден? - скромно отвечал Теркин. - Я согласен на медаль». А вот самого Твардовского никто особо не спрашивал: за плодотворную работу он четырежды (!) удостаивался Государственной премии СССР, а еще был награжден орденом Отечественной войны II степени и орденом Отечественной войны I степени.

«Василия Теркина» ставят на различных театральных сценах уже больше полувека. В 1961 году в одном из первых спектаклей в Театре имени Моссовета Теркина сыграл Борис Новиков. Фото: Михаил ОЗЕРСКИЙ/РИА Новости

7. Именно Твардовский стал крестным отцом Солженицына в литературе. Редактировал и выпускал его произведения и в определенной степени привел к Нобелевской премии. Звучит слишком громко, но это факт. Ведь именно главред литературного журнала «Новый мир» Александр Твардовский, брат которого Иван по возвращении из немецкого плена был отправлен в лагерь, с большим трудом продавил через симпатизировавшего Никиту Хрущева публикацию рассказа «Один день Ивана Денисовича» («Щ-854») про будни советской колонии. Однако Александр Исаевич был непрост, он пошел дальше и норовил подложить Советскому государству через журнал Твардовского максимально жирную свинью. Умудренный сединами Александр Трифонович за десять километров видел все фиги, что распихал по карманам Солженицын. И даже пытался взывать к совести коллеги: «Я за вас голову подставляю, а вы!..» Александр Исаевич позже признавал это: «Да и можно его понять: ведь я ему не открывался, вся сеть моих замыслов, расчетов, ходов была скрыта от него и проступала неожиданно». Когда в конце 1970 года, через восемь лет после дебюта в «Новом мире», Солженицыну дали Нобелевскую премию, смертельно больной Твардовский, которому оставался всего год жизни, сказал жене: «А ведь и нас вспомнят, как мы за него стояли. И мы - богатыри». И снова оказался прав.