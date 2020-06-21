"Мотоциклист тянет тебя вниз": перед гибелью в ДТП блогерши Насти Тропицель отец просил ее взяться за ум

За сутки до смертельного ДТП блогер-миллионник Настя Тропицель, известная как Тропи, разругалась с отцом. Родитель был недоволен тем, что 18-летняя наследница забросила работу. По словам мужчины, безнес дочки разваливается, в то время как она веселится сутками напролет.

Достоянием общественности стала последняя переписка 18-летней блогерши-миллионерши Насти Тропицель и ее отца. Мужчина взывая дочь к разуму, просил начать заниматься делом. "Настя, твой бизнес разваливается. Маму послушай. Ты сейчас проедаешь, что раньше заработала. Твоя команда просто веселится за счет тебя. Мир меняется, ты за ним не успеваешь. У тебя уже нет такого успеха. Поддержкой это не решить. Тебе нужна помощь и совет", - обращается к Насте отец.

tropi_nasta У меня сейчас в жизни период выгорания

При этом мужчина заявил, что ему не понятно, почему Настя вдруг перестала приходить на встречи с партнерами, о которых договаривается мама. Вероятно, женщина выполняла роль менеджера. Он подчеркнул, что дочь не доводит до конца ни один проект, а рекламу забросила.

"На уме одно веселье. Если бы ни мама, уже давно бы без штанов осталась. Все твои коллеги трудятся и оставили тебя позади. А ты за последнее время везде в минусе. Надо взяться за голову и начать работать, если ты хочешь хорошо жить. Твой мотоциклист тянет тебя вниз", - заявил отец девушки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786222" frameborder="0"></iframe> Блогер Настя Тропицель перед смертью поругалась с отцом.

В ответ Настя отметила, что последнее время "эмоционально выгорела". "Сообщения от папы, родного человека!", - говорит расстроенная девушка.

Напомним, Настя Тропицель погибла в ДТП на одной из трасс курортного района Бали. Девушка выбралась на прогулку на байках вместе со своим молодым человеком. В какой-то момент она не справились с управлением и столкнулись с байком друга. После чего Тропи врезалась в отбойник, получив травмы, не совместимые с жизнью. Информацию о смерти девушки подтвердила ее мама, опубликовав пост блоге дочки. "К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить", - написала убитая горем женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786203" frameborder="0"></iframe> На Бали в ДТП погибла известная блогер Настя Тропицель.

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