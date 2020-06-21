Гостем совместной программы Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников» стал удивительный человек и замечательный телеведущий, отдавший более 40 лет передаче «В мире животных» Николай Николаевич Дроздов. 20 июня ему исполнилось 83 года, с чем мы его искренне и поздравляем, желая здоровья и новых профессиональных успехов, поскольку он продолжает активнейше работать и радовать нас – своих почитателей.

Николай Дроздов: Я ушел из «В мире животных», чтобы сохранить программу 00:00 00:00

ПУСТЫННИК

- Николай Николаевич, вы объездили всю Россию, весь мир. И до сих пор ведете непоседливый образ жизни. Откуда в вас такая необычайная тяга к путешествиям?

- Ой, когда так говорят, мне становится тоскливо. На самом деле, я в стольких местах не бывал, стольких мест не видел…

- Не было возможности?

- Была! Не было желания! Просто есть страны, где мне не интересно – там нет моих любимых ландшафтов.

- Зная вашу любовь к змеям и птицам, почему-то кажется, что ваш любимый ландшафт - джунгли.

- Нет, прежде всего - пустыни. Я пустынник - не в религиозном смысле, а просто - любитель пустынь. С детства мечтал посетить Каракумы, Кызылкум... И со студенческих лет начал это делать.

- Самое первое путешествие помните?

- Конечно. Но это была не пустыня. Студентом я поехал в научную экспедицию на Северный Кавказ. Северная Осетия, долина реки Даргавс, горное ущелье, поросшее облепихой, куда необычайно трудно добраться. Туда зимой слетаются горные птицы, живущие у ледников, которых летом не увидишь. Мы проводили их количественный учет, собирали материал для первых научных статей.

На следующий год поехал уже на в Азербайджан. Там заповедник интересный – Кызылагачский – куда слетаются на зимовку птицы из Африки, из наших арктических широт. И там я впервые увидел фламинго. Большие такие стаи этих удивительных розовых птиц. А голоса их похожи на гусей, такое гоготание стоит. И удивительный момент - когда фламинго питаются, они переворачивают голову назад, верхней частью клюва собирают корм в воде.

Николай Дроздов объездил с экспедициями многие страныФото: GLOBAL LOOK PRESS

НОСОРОГ-РОГ-РОГ БЕЖИТ

- А первая заграничная экспедиция куда была?

- Это уже связано с телевидением. Программа «В мире животных» была большой страницей в моей жизни, хотя в основном я всегда был связан с университетом – моей альма-матер.

17 апреля 1968 года прошел первый эфир передачи «В мире животных». Сначала ведущим был ее основатель, мой большой учитель и друг Александр Михайлович Згуриди. Очень интересный человек - народный артист СССР, профессор ВГИКа, вице-президент Международной ассоциации научного кино, который уже к этому времени снял около ста фильмов о природе – вы наверняка смотрели ленты «Лесная быль», «Лесная симфония», «Повесть о лесном великане», «Во льдах океана», «Зачарованные острова». Все это послужило основной базой для первых сотен выпусков передачи «В мире животных». А потом начались и собственные поездки.

И вот в 1971 году Згуриди придумал первую экспедицию в Африку, чтобы снять там фильм «Дикая жизнь Гондваны». Меня взял научным консультантом, поскольку я уже выступал у него на передаче.

- И это, наверное, было настоящее приключение…

- Настоящие приключения! И слониха пыталась нас догнать – решила, что мы хотим обидеть ее дитя. Если бы не реакция водителя, она бы нас просто раздавила. И носорог меня атаковал – чудом спасся!

- А зачем же вы его дразнили?

- Так для хорошего кадра! Мы сидим в джипе, крыша открыта, торчит оператор с камерой и снимает самку носорога с детенышем, который почти с нее ростом. Но они оба стоят к нам спиной, жуют травку. Некрасиво. Ну и Згуриди попросил носорога развернуть. Я полпути до носорога прошел, взял сухую ветку и начал скрести по земле. Зрение-то у них плохое, зато слух прекрасный. Самка повернулась: «Ох ты, какой негодяй!» И вдруг бросилась на меня с грохотом и топотом.

- Боже мой! А вы что?

- Я тоже побежал. Но, как оказалось, бегаю я медленнее носорога. И у машины она меня почти догнала. Если бы пытался открыть дверь и залезть в джип, она снесла бы меня вместе с дверью. Хорошо, что я догадался заскочить за машину - и она меня потеряла из виду. Она в передний бампер машины – бабах рогом! И довольная, что напугала, ушла обратно.

ПОЦЕЛУЙ КОБРЫ

- Из головы не выходит фотография, где вы позируете, держа в руке свернутую кобру. Это настоящая «боевая» змея с ядовитыми зубами?

- Настоящая-настоящая. Ее поза называется позой угрозы. И она не просто стоит – она еще бросается на меня.

- Как же она не укусила?

- Она ударила меня несколько раз мордой только с закрытым ртом. Когда кобра видит противника, но это не ее корм, не ее добыча, и тем более если она понимает, что объект не собирается ее скушать, она отпугивает. Имитирует атаку. Видит мою голову и пытается достать. А не догадывается, что сидит на мой же руке. Мудрость змей – это миф. Соображаловка у них очень слабенькая, они делают только очевидные вещи и достаточно предсказуемые.

«В мире животных» - одна из самых долгих программ нашего ТВ, ее ведущий Николай Дроздов (снимок 1977 года).

МЕНЯ СПАСЛА ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА

- Ну, похоже, не все. Однажды такое общение со змеей для вас едва не закончилось трагически. Причем во время записи программы «В мире животных», когда вам принесли гадюку.

- Даже двух, по моей же просьбе. Но тут я сам оказался не умнее змеи. Мой друг, большой специалист по рептилиям, поймал утром двух гадюк для съемки. А дело было весной – когда они очень активные, очень ядовитые и требуют особой осторожности. Я разговариваю с гостем, держу змею в руках, а она никак не успокоится, все норовит сбежать. Буквально на секунду отвлекся и она юркнула в рукав. Я ее обратно за хвост. И тут она поняла, что ползет по живому телу. И тяпнула. Я ойкнул на всю студию, укус чувствительный все-таки. Но не испугался – я же знал, что обычно после укуса гадюки взрослый человек недели две поболеет, распухнет рука, потом все это проходит. И решил не срывать программу – это же столько людей подвести. Только, вот, упустил из внимания, что гадюка-то весенняя.

- Вы еще несколько выпусков после отработали.

- Да, мы обычно в день записываем несколько программ. Не сказать, что я был в форме. Голова кружилась, в глазах двоилось. Легкое замедление речи даже было. Народ думал, что я просто устал. Кисть правой руки распухла на глазах. Пришлось прятать ее от следующего выступающего, дабы не пугать. Уходя, никому не сказал ничего. Решил, что все пройдет за выходные дни.

- В итоге чуть руку не потеряли.

Дроздов: Из-за своего пофигизма я был на грани смерти.

- Есть мнение, что не только руку мог потерять… На третий день она у меня красная стала. Толщиной с ногу. И плюс еще начала краснеть. Слава Богу – Он меня бережет – в этот день позвонила телеведущая Елена Малышева: мол 1 июня, День защиты детей, приезжайте, будем приветствовать ребят, дарить им книжки. Я поехал сам, с дачи, на «Жигулях». Она тут же заметила: что это у вас правая рука такая распухшая? Да вот - гадюка два дня назад тяпнула. Она: ну-ка показывайте всю, задирайте рукав. А там уже черные точки появились. Она мне: «Срочно в реанимацию! Под капельницы. У вас гангрена начинается. Вы вообще погибнуть можете. Там был министр здравоохранения Москвы, они меня вместе и упекли в больницу. С тех пор я называют Малышеву моей спасительницей.

ЕСЛИ ВАС «ТЯПНЕТ» ГАДЮКА…

- Ну поскольку вы теперь большой специалист, а в Подмосковье водятся змеи, расскажите, что делать, если человека укусит гадюка?

- Это очень редкий случай. Но извольте. Если вы не один, а с компанией, лучше лечь и полежать полчаса спокойно. Не двигаться. От ваших движений ток крови ускоряется, и яд быстро распространится. А если вы прилегли, не двигаетесь, кровь будет идти медленно, отравление затормозится, начнут образовываться антитела к яду.

- Некоторые советуют перетянуть конечность.

- Ни в коем случае! Получается, вы перетягиваете в основном наружные сосуды. Это делает только хуже. Яд начинает разрушать конечность.

- Отсасывать кровь из укуса тоже не надо?

- Это бесполезно. В течение 30-40 секунд яд уйдет из места укуса по сосудам. Ловить его разрезом, выдавливанием крови из места укуса - невозможно.

- В скорую звонить? Или как вы тогда надеяться, что само пройдет?

- Звонить. Или пусть вас друзья на сиденье положат в машине и в больницу отвезут. С меня здесь пример не берите. Учитесь на моих ошибках.

Николай Дроздов - специалист по пресмыкающимся.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧЕМУ УЧИЛ ВАСИЛИЙ ПЕСКОВ

- Вы долгое время работали с Василием Михайловичем Песковым, легендарным обозревателем «Комсомольской правды»…

- О, это был серебряный век нашей передачи. 15 лет вел Василий Михайлович «В мире животных». И мне повезло работать с ним. Как вообще это получилось. Александр Михайлович Згуриди после возвращения из Африки в 1975 году решил снимать художественный фильм «Рики-Тики-Тави». С участием Алексея Баталова, Маргариты Тереховой. С мангустами и кобрами. И тут он снова взял меня с собой научным консультантом в Индию. Экспедиция – на два месяца. Кто-то должен выпускать программу. Згуриди предложил руководству назначить другого ведущего – уже знаменитого путешественника, натуралиста, эколога, журналиста, собкора «Комсомольской правды» Василия Михайловича Пескова. Трудно представить лучшую кандидатуру. К этому времени он был уже лауреатом Ленинской премии в области журналистики, автором постоянной рубрики «Окно в природу», выпустил несколько книг – «Отечество», «Шаги по росе»...

И когда я вернулся, то уже приходил в программу к нему. Спустя некоторое время Василий Михайлович, можно сказать, взмолился: «Коленька, давай, все-таки вести программу не вместе, а по очереди». Все-таки еженедельный выпуск отнимал много времени и сил. И мы пошли к председателю Гостелерадио Лапину и предложили такой вариант. И с 1977 по 1990 годы мы вели программу через раз. Но все материалы, фильмы, сюжеты отсматривали вместе и постоянно советовались. Так интересно было с ним общаться.

- Вы чему-то у Пескова научились? Или это он у вас учился?

- Он был постарше меня. Но мы дружили. Это мне больше всего нравится. У него житейская мудрость, обширный кругозор. Я знаю хорошо животных, а он знал природу в целом. И главное – людей. Вот пониманию людей я у него и учился, можно сказать. Это был журналист от бога. Я его называл писатель-эколог. Все, что касается проблем охраны природы, сохранения жизни на земле, он так хорошо это все воспринимал и глубоко продумывал.

Я ГОТОВИЛ ПРЕЕМНИКА 15 ЛЕТ

- Почему вы ушли из программы «В мире животных»?

- В том-то все и дело, что я ушел с передачи именно для того, чтобы ее сохранить. Потому что я увидел в течение последних 15 лет, как уходят из жизни коллеги, ровесники мои.

Юра Сенкевич - мы с ним одногодки - ушел из жизни в 2003 году. С тех пор нет «Клуба путешественников», который очень все любили.

В 2011-м ушел из жизни Лева Николаев, который вел передачи «Под знаком Пи», «Цивилизация». Он мой ровесник. Программы исчезли…

Сергей Петрович Капица умер в 2012-м. Никто не продолжил программу «Очевидное-невероятное»…

Я нахожусь в зоне повышенного риска. Мне надо успеть подготовить смену. Я подумал об этом еще 15 лет назад… Даже 17, когда Юра Сенкевич ушел из жизни. Если нет подготовленного преемника, твое дело может кануть в лету.

Итак, полтора десятка лет назад наши сотрудники стали приводить на съемки своего маленького сынишку Лешу Лапина - не знали, с кем оставить его дома. И он рос в студии. Проходит несколько лет и мы сажаем его в кадр. Так появляется «Детская страничка». Мальчик этот стал постоянным участником. Потом я ему стал задавать вопросы в эфире. Он стал что-то рассказывать. Затем он начал снимать детские репортажи - появилась рубрика «Юный корреспондент».

Теперь он уже стал выше меня ростом. Последние два года моего пребывания на передаче я стал говорить: давайте его сделаем соведущим. Мы стали открывать и закрывать передачу. Чтобы приучить людей, что есть еще один ведущий. Так совпало, что мы перешли на канал «Карусель». И там Алексей Лапин уже был совсем уместен. Когда передаче исполнилось 50 лет, Русское географическое общество решило на заседании расширенного президиума отметить эту дату. Нас вызвали в Санкт-Петербург, в штаб квартиру РГО и Владимир Владимирович Путин – председатель попечительского совета Русского географического общества – наградил нас медалью Юрия Сенкевича. А зачитывал указ о награждении Сергей Кужугетович Шойгу, президент РГО. Мне вручали эту медаль, а сзади меня стоял Алексей Лапин – второй ведущий - и его родители.

И я сказал, что уже завершил ведение программы, попросив благословения у Владимира Владимировича и Сергея Кужугетовича, чтобы передать ведение этому юноше. Я сказал, что через 50 лет, когда ему будет всего 65 лет, мы все отметим столетие этой передачи. Присутствующие – в штаб-квартире РГО. А мы втроем – с Александром Михайловичем Згуриди, Василием Михайловичем Песковым –поднимем там три бокалами небесного нектара. Все рассмеялись этой шутке и Леша Лапин получил благословение на продолжение нашего дела. И я за программу «В мире животных» спокоен.

Премия "ТЭФИ" 2007 год.Фото: Борис КУДРЯВОВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Дроздов Николай Николаевич. Родился 20 июня 1937 в Москве. Советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета Московского государственного университета. Ведущий телепередачи «В мире животных» на протяжении сорока двух лет. Знаменитый путешественник и популяризатор науки. Заслуженный журналист Российской Федерации, лауреат Премии Правительства РФ и ЮНЕСКО. Член Русского географического общества, награжден Золотой медалью РГО им. Юрия Сенкевича и Большой Константиновской медалью.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Утро туманное . Поет Николай Дроздов в передаче Музыкальный киоск (1991).

Порядочность и трудолюбие — вот те два качества, которые ценит в людях Николай Дроздов, и которые, по его мнению, не живут по отдельности.

Качества, которые он больше всего не любит - это лицемерие и ложь.

Один из предков Николая Дроздова признан святым. Это его двоюродный прапрадед - святитель Филарет - митрополит Московский и Коломенский. Он был крупнейшим русским православным богословом и государственным деятелем XIX века. По поручению царя составил знаменитый Манифест 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян

В 1994 году Церковь причислила его к лику святых. Мощи Филарета хранятся в храме Христа Спасителя, в строительстве которого он принимал участие.

КСТАТИ

Секрет поразительной формы и работоспособности Николая Дроздова прост. Во-первых - правильное питание. Дроздов питается в основном овощами и фруктами, уважает гречневую и геркулесовую кашу. Всем советует есть как можно меньше мяса, которое, по его мнению, содержит много шлаков. Сам он вегетарианец уже более 30 лет. Не курит и не употребляет крепкий алкоголь.

Второй совет от Дроздова — двигаться как можно больше. Каждое утро он начинает с зарядки.

И третий совет - радоваться жизни! Она дает нам больше поводов для счастья, чем мы думаем.