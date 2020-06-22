2020-06-21T22:43:11+03:00
Звезды

Светланин день

22 июня отмечает 70-летие народная артистка РСФСР Светлана Крючкова
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Императрица Екатерина в «Царской охоте» получилась у Крючковой яркая, пожалуй, даже шальная. Фото: Кадр из фильмаИмператрица Екатерина в «Царской охоте» получилась у Крючковой яркая, пожалуй, даже шальная. Фото: Кадр из фильма
Изменить размер текста:

Своей яркой карьерой она подтверждает один из величайших парадоксов советского кино, в котором, чтобы стать звездой, совсем необязательно было играть главные роли.

Сколько их, главных, было у Светланы Николаевны? По пальцам пересчитать! А любили, любят и продолжают любить артистку за роли, которые, с учетом проведенного на экране времени, часто именуют второстепенными. Хотя язык не повернется назвать второстепенными работы Крючковой в «Родне», в «Старшем сыне», в «Безымянной звезде» или в ставшей для нее дебютом «Большой перемене».

Светлана Крючкова в фильме "Большая перемена" Фото: кадр из фильма.

Светлана Крючкова в фильме "Большая перемена"Фото: кадр из фильма.

При этом, в отличие от многих других признанных героев второго плана (Фарада, Кокшенов, Крачковская), Крючкова никогда не работала в одном амплуа, с легкостью жонглируя масками и образами. Сегодня она - властная императрица Екатерина («Царская охота»), завтра - нелепая одесситка тетя Песя («Ликвидация»).

Ей не нужны длинные эмоциональные монологи, чтобы остаться в зрительской памяти, достаточно пары эпизодов и нескольких реплик, чтобы цитата ушла в народ, - вспомните хотя бы томную секретаршу из «Курьера» и ее знаменитое: «А вот я загадала бы желание, чтобы выйти замуж за японца!»

Фильм "Родня". Светлана Крючкова и Нонна Мордюкова Фото: кадр из фильма.

Фильм "Родня". Светлана Крючкова и Нонна МордюковаФото: кадр из фильма.

В личной жизни актрисы, конечно, никакими японцами не пахло. Да и вообще на семейном фронте у Светланы Николаевны все сложилось непросто - развод с первым мужем, актером Михаилом Стародубом, смерть второго, оператора Юрия Векслера, тяжелая ситуация с третьим, декоратором Александром Молодцовым, которого Крючковой пришлось выхаживать после ДТП и с которым она в итоге тоже рассталась...

Светлана Крючкова - королева перевоплощений.У знаменитой актрисы юбилей!

Все это вкупе с тяжелой болезнью (диагноз был страшный - рак в четвертой стадии) могло бы сломить кого угодно, но Крючкова удар выдержала. Увы, сейчас она крайне редко снимается, зато продолжает играть в театре. А еще очень не любит, когда на афишах ее величают народной артисткой, - главное, считает Крючкова, имя, а не звание. Что ж, имя, известное каждому в этой стране, у нее действительно есть.

С Михаилом Боярским в фильме "Старший сын" Фото: кадр из фильма

С Михаилом Боярским в фильме "Старший сын"Фото: кадр из фильма

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Светлана Крючкова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Основатель группы «Кино» спустя 30 лет после смерти Виктора Цоя признался, почему распался коллектив
Музыкант и писатель Алексей Рыбин в эфире радио «Комсомольская правда» Петербург рассказал подробности рок-н-рольной жизни и как вообще появилось название группы [аудио, видео]
Вокалист группы «Ария» Михаил Житняков: Обратить в свою веру тех, кто далек от твоего жанра - настоящее искусство
Музыкант рассказал «Комсомолке» о роли электроинструмента в жизни мужчины, песне, которая еще не написана, жанровых предрассудках и сотворении кумиров
Новости 24
Академик Гинцбург объяснил, почему российская вакцина от коронавируса будет вводиться дважды
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах в Сербии
Фермер рассказал, может ли хозяйство обойтись без гастарбайтеров
Директор НИЦ Гамалеи рассказал, на какой срок вакцина защитит от коронавируса
Политолог не увидел «происков» США или России в политических протестах в Белоруссии
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
Космонавт Иван Вагнер рассказал, как экипаж МКС спит в невесомости
Армия Хафтара объявила Сирт и его окрестности бесполетной зоной
В ходе протестов против карантина в Германии пострадали восемь полицейских
Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,7 миллиона человек
Работодателей накажут за отказ оплатить выходной день 1 июля
Американский астронавт сфотографировал с МКС тень от кольцевого затмения