Победная дробь барабанщиков

Это надо было видеть, как шли те 22 мальчишки в солдатских мундирах. Печатая шаг и выбивая победную дробь из барабанов. Как же красиво и убедительно прошли они по Красной площади…

Я видел их. Глазами того, который много лет спустя стал моим другом.

Он шел среди них, возвестников Победы, с барабаном на шее и с крыльями за спиной - и те мгновения великого, ни с чем не сравнимого ощущения счастья, которое Борька Матвеев тогда испытал, сохранил на всю свою жизнь . Их палочки взлетали и опускались одним движением, и барабанная дробь, помноженная общим усилием вдохновения, вознеслась над столицей, возвещая Победу!

А потом ребята пережили еще одно приключение. В их честь дали обед в гостинице «Москва». И это был такой шумный, веселый, великолепный обед, который будущему великому джазмену Борису Васильевичу Матвееву, лучшему исполнителю на ударных в оркестре великого Эдди Рознера, а потом Леонида Утесова, никогда не забудется. За годы войны они позабыли вкус мороженого - и наконец снова вспомнили его. А запивали тоже позабытой необыкновенно сладкой и ароматной фруктовой водой!

Уже много лет спустя, когда его спрашивали о том дне, что запомнилось ярче всего, кроме, конечно же, самого барабанного шествия по Красной площади, он честно говорил: «Мороженое и фруктовая вода в ресторане «Москва». Ну еще и вечер, такой же яркий и незабываемый, как весь день: их повели смотреть победный салют.

Как его жизнь дальше сложилась… Борис Васильевич стал лучшим в стране джазменом-ударником, и я помню, мы с ребятами своего старого двора на Серпуховке бегали на далекую и загадочную, тихую и темноватую улицу «Правды», где в Доме культуры издательства проходили репетиции оркестра Эдди Рознера - золотой трубы, как его называли, и где наверху, возвышаясь над всеми со своей многоударной установкой, возвышался он - барабанный бог Борис Матвеев, которого уже знала вся страна, любившая гонимый джаз…

Борис Васильевич снялся в нескольких фильмах. Были и долгие, многие годы нелегкой кочевой жизни, когда приходилось колесить по стране вместе с оркестром, чтобы заработать. И часто им удавалось как-то свести концы с концами, но нередко приходилось и стоять где-нибудь на Арбате или Волхонке вместе со своим небольшим джаз-бандом. Заслуженный артист России Борис Матвеев стыдился такой необходимости, но ничего другого в то время не оставалось. Всякий раз в таких случаях он приклеивал маленькие аккуратные усики, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не узнал… Случалось, и я бывал с ним рядом в такие минуты - просто стоял и слушал игру прекрасных мастеров его оркестра, наслаждаясь знаменитыми, неповторимыми импровизациями Матвеева на ударных.

Однажды уже в 2002 году Борис Васильевич получил неожиданное письмо: «Вам предстоит явиться и получить медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». И пошел заслуженный артист получать эту медаль. Конечно же, вполне им заслуженную. Ведь до триумфального прохода по Красной площади он трудился учеником токаря.