«Освобождение»: «Немецкий актер отказывался играть Гитлера - пришлось уговаривать»

К военному параду на Красной площади, который в этом году состоится 24 июня, а также к годовщине со дня начала Великой Отечественной войны Первый канал приурочил показ восстановленной в 4К-формате версии киноэпопеи «Освобождение» режиссера Юрия Озерова. Этот масштабный проект из пяти фильмов снимали в 1967 - 1972 годах при участии Югославии, Италии, ГДР, Польши. Фильм охватывает события войны, начиная с Курской битвы и заканчивая штурмом Рейхстага в Берлине. В картине снимались Михаил Ульянов (Георгий Жуков), Бухути Закариадзе (Сталин), Василий Шукшин (Конев), Николай Рыбников, Сергей Никоненко, Николай Олялин, Лариса Голубкина, а также актеры из стран - участниц съемочной группы. Рассказать о Советской армии, освободившей Европу от фашизма, - такую задачу ставил перед собой режиссер.

«Юрий Озеров снял во всех смыслах выдающуюся, уникальную картину, - напоминает гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров. - Батальные сцены поражают воображение. Тогда ведь еще не было компьютерной графики - там все по-настоящему летает, стреляет, взрывается. На этом фильме должны учиться новые поколения режиссеров».

За прошедшие десятилетия пленка серьезно пострадала. «Пришлось работать с массой дефектов, - говорит главный инженер «Мосфильма» Виктор Тамазин. - Иногда работа шла вручную».

«Несмотря на широту охвата событий, множество лиц, главный герой - солдат, рядовой. Гибнущий и бессмертный, усталый, пропахший гарью и остающийся Человеком. И эта глубокая человечность советского человека на войне показана с той особой убедительностью, которая и отличает настоящее искусство», - так писали об «Освобождении» после премьеры.

В роли Сталина - Бухути Закариадзе. Фото: Информационный центр «Мосфильм-Инфо»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жукову не разрешили быть консультантом

Вспоминает жена режиссера, костюмер картины Диляра Озерова.

«Главным консультантом режиссер хотел пригласить Жукова. Но, к сожалению, наверху его не утвердили. Пришлось Юрию Николаевичу пойти к Жукову и сказать: «Георгий Константинович, не разрешили вам быть у нас консультантом». Представляете, как это ужасно - такому человеку услышать «не утвердили».

«Нелегко дались переговоры с Фрицем Дицем, сыгравшим Гитлера. Он один из ярчайших немецких актеров и категорически отказывался играть фюрера, сначала даже разговаривать не хотел».

«Пришли мы со съемки в Потсдаме в отель, и я на стол положила фотографии актеров в костюмах Гитлера и Геббельса, которые нам для работы дали. А горничные еще убирали наш номер - вдруг слышу дикий визг, крик, топот. В чем дело? Женщина из нашего номера кинулась куда-то, кричит. И тут понимаю, что на столе лежит фотография, а на ней Диц в образе Гитлера, Юре руку положил на плечо».

«Юрий Николаевич взял меня в Японию на премьеру. Когда там шел наш фильм, переполнены были все кинотеатры. Ну и дома, разумеется, потрясающая реакция была. У меня весь балкон был в коробках с письмами со всего Советского Союза. Люди писали, как гордятся и восхищаются фильмом».

«Освобождение». 22 июня, 14.10, 15.15.

23 июня,13.40, 15.15.

24 июня, 23.20.

Первый канал.