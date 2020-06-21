Патриотическая акция "Линия памяти" прошла на Крымской набережной в Москве

День памяти и скорби 22 июня в текущем году – это 79-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день в 1941 году началась самая страшная в истории нашего государства война, которая продолжалась 1418 дней подряд.

На Крымской набережной зажгут 1418 свечейФото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый день тех лет был примером истинного героизма и стойкости, которые проявили солдаты и мирные жители в борьбе с нацизмом, поэтому в ночь на 22 июня в Москве прошла памятная патриотическая акция "Линия памяти". Крымскую набережную парка «Музеон» в городе до 23:59 по местному времени озаряли 1418 свечей, которые символизировали дни самой кровопролитной войны за всю историю человечества.

Акция стартовала в ночь на 22 июня 2020 годаФото: Михаил ФРОЛОВ

В день памяти и скорби 22 июня также состоится традиционная мемориальная акция «Свеча памяти». Ранним утром представители российских общественных организаций приходят с зажжёнными свечами к местам, связанным с событиями войны, чтобы почтить память павших воинов.

Свечи символизируют дни самой кровопролитной войны за всю историю человечества.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из года в год ширится распространение этих патриотических акций – теперь они затрагивают не только Россию и страны СНГ, но и некоторые европейские государства.

"Линия памяти" протянулась по Крымской набережнойФото: Михаил ФРОЛОВ

Свечи на парапете набережнойФото: Михаил ФРОЛОВ