2020-06-22T00:38:06+03:00
Звезды

Мария Порошина впервые показала подросшего сына

46-летняя актриса воспитывает пятерых детей от разных мужчин
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Мария Порошина.Актриса Мария Порошина.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мария Порошина является многодетной мамой. От первого мужа Гоши Куценко у нее есть дочь Полина. В браке с актером Ильей Древновым она родила троих дочерей - Серафиму, Аграфену и Глафиру. А в январе 2019 года у артистки появился на свет долгожданный сын Андрей. Имя отца мальчика звезда держит в секрете, как, собственно, и подробности о пятом наследнике. Однако на днях артистка опубликовала фото мальчика.

Мария Порошина впервые показала сына Андрея. В кадре малыш стоит в кроватке и тянет ручки к мамочке. "Для детей всегда хочется выбирать все самое красивое, качественное, удобное! И поэтому новую кроватку для Андрюши мы подбирали очень тщательно, так как старую наш богатырь сломал", - написала в комментариях актриса.

Поклонники пришли в восторг от снимка. "Счастливая мама", "Какая прелесть! Ваш мальчишка и правда боровичок", "Какой жгучий брюнет!", "Андрюша просто прелесть!", - с восторгом отреагировали фолловеры.

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С сыном
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Теперь они надеются, что Мария наконец-то перестанет скрывать, кто является отцом Андрея. В одном из интервью Порошина отметила, что ее сын растет спокойным ребенком. Правда, всегда может заявить о своих желаниях громким плачем.

Что касается возможного отца мальчика, то сама актриса рассказывала, что ее новый избранник, от которого она родила, - иностранец, живет за границей. Однако окружение Порошиной уверяет, что рядом с ней сейчас очень влиятельный мужчина. А жениха-иностранца она придумала.

Отцом пятого ребенка Марии может быть некий российский чиновник, работает в Совете Федерации. Осведомленные источники утверждают, что со своим избранником артистка встречается несколько лет. "Он чиновник, не хочет привлекать к себе внимание. Однако не отказывается от ребенка, признает его. Они не живут вместе, хотя сенатор в разводе. Он поддерживает актрису. Парень, который раньше часто встречал Порошину после съемок, - это водитель, которого возлюбленный приставил к ней для безопасности", - говорят в окружении многодетной матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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