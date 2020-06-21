Кто в России распространяет фейки о коронавирусе и как поднять нашу экономику в 5 раз

1. Главной темой недели по-прежнему остается смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. Самым прослушиваемым подкастом оказался наш спецпроект «Конец игры Ефремова: полная хронология трагедии» (слушать)

2. На втором месте - подкаст «Звездность, как отягчающее обстоятельство. Что надо менять в системе, чтобы трагедий как с Ефремовым больше не повторялось». В нём Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, как ужесточать наказание за вождение в пьяном виде и нужно ли лишать Ефремова звания заслуженного артиста (слушать)

3. На третьем месте - подкаст «Я не удивлюсь, если Ефремова в ближайшее время положат в больницу». Адвокат рассказал, как артист легко может уйти от ответственности. Адвокат Леонид Ольшанский рассказал, как защита актера легко может развалить дело и оставить Ефремова без должного наказания (слушать)

4. На четвертом месте по прослушиваниям - спецпроект ко дню рождения Трампа. Дональду стукнуло 74 года. А осенью маячат выборы на президентский пост. Мы попытались подвести итоги его первого президентского срока в подкасте«»Как Трамп расколол Америку» (слушать)

5. Замыкает первую пятерку подкаст-осмысление. Миллиардер Игорь Рыбаков: Если бы в России меньше пили, наша экономика могла бы быть в 5 раз больше. Размышления одного из богатейших людей России, участника списка Форбс о том, что мешает нашей стране развиваться и тащит назад (слушать)

6. Сводки о результатах борьбы с коронавирусом мы видим каждый день. Медленно, но верно страна выползает из эпидемии, снимаются ограничения. Докладывают о своеобразных успехах и силовики. В России уже возбуждено более 200 дел по статье, направленной на борьбу с фейками о COVID-19. И не всё там так однозначно. Например, дела возбуждаются на врачей, которые жалуются на нехватку средств защиты или отсутствие доплат. А также на пациентов, возмущенных плохими условиями в больницах. Мы постарались разобраться, кто и зачем распространяет фейки о коронавирусе? И фейки ли это? (слушать)

7. От жары плохо не только людям, но и нашим автомобилям. Разбираемся, как надо обслуживать двигатель в жару: Тепловой удар: что делать, чтобы машина не вскипела (слушать)

8. Еще один коронавирусный подкаст попал в топ. И мы понимаем людей, которые его слушали. Советы действительно дельные. «Сейчас люди даже дома ходят в перчатках и маске»: кризисный психолог рассказала, как успокоиться из-за нагнетания истерии вокруг COVID-19 (слушать)

9. Протесты в США пошли на спад и самое время осмыслить: а что это было? Американисты считают, что самый выигравший от этой ситуации человек - бывший президент США Барак Обама. И очень скоро мы увидим его на белом коне. В крайнем случае - его жену. Причем, на уровне не ниже вице-президента Штатов! Месть Обамы. Пытаясь скинуть Трампа, демократы разожгли расовую войну (слушать)

10. Ну и замыкает наш топ интервью Тины Канделаки, которая она взяла у прославленного фигуриста Евгения Плющенко. Он сейчас на коне - двукратный олимпийский чемпион стал одним из тренеров российской сборной по фигурному катанию. Рассказал о том, каких достижений может добиться Александра Трусова, почему не помогает министерство спорта, зачем ему работа в сборной и станет ли спортсменом Гном Гномыч. Евгений Плющенко: Я на свои деньги открыл школу. Этот бизнес не приносит мне никаких доходов, у меня убыток 12 миллионов в год (слушать)