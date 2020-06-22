Дональд Трамп что-то разузнал о «летающей тарелке», разбившейся в США в 1947 году

Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха

Президент США Дональд Трамп публично пообщался со своим сыном - Дональдом Трампом младшим. Дал ему интервью в преддверии Дня отца (Father's Day), который американцы отмечают в третье воскресенье июня. В нынешнем году - это 21 июня.

На вопрос «младшего», не намерен ли Белый Дом когда-нибудь рассказать о том, что же на самом деле случилось в Розуэлле, «старший» ответил, что обязательно подумает об этом. И не исключил, что подробности будут рассекречены.

- Я не хочу сейчас обсуждать с тобой все то, что знаю об этом, но это очень интересно, - добавил американский президент. Тем самым он намекнул, что знает нечто, выходящее за рамки традиционных представлений о катастрофе в Розуэлле – самой загадочной из всех, когда либо происходивших.

Врать про Розуэлл хорошо? Или это плохо?

Чем так интересны далекие события? Напомню непосвященным. В 1947 году в США разбилась «летающая тарелка». По крайней мере об этом было объявлено в газетах. А потом опровергнуто.

Это сразу породило подозрения, которые за 73 года только усилились. Люди полагают, что правду от них скрывают. А правда якобы в том, что «летающая тарелка» и в самом деле разбилась. Да не сама по себе, а с инопланетянами.

Катастрофа случилась 2 июля. Ныне этот день считается праздничным, по крайней мере для уфологов, которые отмечают Всемирный День уфолога.

К настоящему времени бесспорным можно считать лишь одно: 2 июля 1947 года на ранчо местного фермера Мака Брейзеля, располагавшегося близ американского городка Розуэлл (штат Нью-Мексико) упало нечто, крайне заинтересовавшее американских военных. Они оцепили район, собрали какие-то обломки и увезли их на местную авиабазу.

Далее «отличился» лейтенант Уолтер Хаут, который на авиабазе отвечал за связи с общественностью. Он подготовил и распространил заявление для прессы, которое 8 июля было опубликовано в местной газете Roswell Daily Record. Появилось на первой полосе под броским заголовком: «ВВС захватили «летающую тарелку» на ранчо в районе Розуэлла».

Сенсационную информацию подхватили другие издания и радио. Вскоре тот же Уолтер Хаут по приказу своего начальника, полковника Уильяма Бланшарда, подготовил и распространил опровержение, в котором командующий восьмой армией ВВС генерал Роджер Рэмей заверял, что никакой «летающей тарелки» не было, а на ранчо упал метеозонд.

Газета с сообщением о крушении "летающей тарелки" в Розуэлле.

Много лет спустя эксперты пришли к выводу, что и метеозонда скорее всего не было. На ранчо мог упасть, секретный аппарат, разработанный в рамках американского проекта «Могул». Он представлял из себя вертикальную связку воздушных шаров, которые несли платформу с аппаратурой. Аппаратура предназначалась для определения мест ядерных испытаний, а в перспективе с ее помощью можно было бы засекать пуски баллистических ракет.

Военные США до сих пор продолжают настаивать на метеозонде. А это смешит уфологов. Дает и им и народу право верить в то, что на ранчо упала «тарелка» с пришельцами. Что совсем не исключено. Ведь время от времени появляются показания очевидцев, которые видели и обломки «тарелки» и тела членов ее экипажа.

Многие верят, что на ранчо разбилась вс-таки "тарелку" с инопланетянами.

У меня секретов нет. Слушайте детишки

Дональд Трамп вступил в предвыборную кампанию. И похоже, посчитал, что не лишним будет привлечь на свою сторону любителей инопланетян. Ведь, согласно опросам, почти 55 процентов американцев верят в НЛО, а 15 процентов лично их видели. Это серьезный электоральный резерв.

Не факт, правда, что пришельцы помогут нынешнему хозяину Белого Дома избраться на второй срок. Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) – соперница Трампа на предыдущих выборах – не получила никакой пользы от обещаний, став президентом, обнародовать засекреченную информацию об НЛО.

Многие кандидаты в американские президенты обещали рассказать правду об НЛО. Но ее до сих пор нет.

-Я собираюсь до конца с этим разобраться, - заявила бывший госсекретарь США в интервью Дэймонду Стиру (Daymond Steer) - репортеру издания The Conway Daily Sun, который поинтересовался ее отношением к инопланетянам. И подчеркнула:

- Думаю, что они уже посещают нас. Хотя твердой уверенности у меня нет.

Мадам Клинтон пообещала также прояснить ситуацию и с так называемой Зоной 51 (Area 51) - самой секретной американской военной базой, на которой, по слухам, Пентагон и НАСА прячут «летающие тарелки» пришельцев и их трупы. А возможно, и живых пришельцев, сотрудничающих с правительством США.

ЗА МНОЙ, УФОЛОГИ!

Смех смехом, но НЛО регулярно участвуют в американских предвыборных гонках. Подробнее об этом читайте здесь.