"Настя не виновата": влюбленный в погибшую блогершу Тропицель мотоинструктор назвал причину ДТП

Гибель 18-летней Насти Тропицель на Бали обрастает новыми подробностями. Блогерша-миллионерша была за рулем байка. Ее сопровождал возлюбленный. Смертельная авария произошла на его глазах. Молодой человек по имени Виктор в блоге раскрыл подробности трагедии.

Молодой человек Насти Тропицель рассказал, что девушка ехала по дороге со скоростью около 80-100 километров в час. "Там все едут на такой скорости. Она всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех, и в этот раз тоже", - написал Виктор.

Девушка ехала по дороге со скоростью около 80-100 километров в час, рассказал ее парень.Фото: СОЦСЕТИ

Молодой человек отметил, что внезапно возникли быстрые колебания переднего колеса мотоцикла. "Начался воблинг мотоцикла на ровном месте. Настя не виновата, она не превышала скорость", - заверил он.

По его словам, у него нет сил после пережитого и попросил всех неравнодушных помолиться за его любимую. "Моей любимой девочки больше нет с нами. Пожалуйста, друзья, проводите ее в последний путь светлыми молитвами и медитациями. Это сейчас важно", - добавил Виктор.

В свою очередь, родители девушки также поделились подробностями ДТП. "Причина смерти Насти: не удержала равновесие и свернула вправо и врезалась в шлагбаум, шлем на Насте не помог", - опубликовали сообщение родственники.

Родители девушки также поделились подробностями ДТП.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, Настя Тропицель погибла в ДТП на одной из трасс курортного района Бали. Девушка выбралась на прогулку на байках вместе со своим молодым человеком. В какой-то момент она не справились с управлением и столкнулись с байком друга. После чего Тропи врезалась в отбойник, получив травмы, не совместимые с жизнью. Информацию о смерти девушки подтвердила ее мама, опубликовав пост блоге дочки. Стоит отметить, что после жуткой трагедии пользователи соцсетей обвинили в смерти Насти ее парня. В блоге молодого человека фоллловеры оставляют гневные сообщения. Виктор работал на Бали мотоинструктором.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786242" frameborder="0"></iframe> 18-летняя блогер Настя Тропицель погибла на глазах у своего парня.

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